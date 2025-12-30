The Swiss voice in the world since 1935
منظمة أطباء بلا حدود تتوقع منعها من العمل في غزة في حالة عدم امتثالها لموعد تسجيل نهائي حددته إسرائيل

جنيف 30 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – تتوقع منظمة أطباء بلا حدود منعها من العمل في غزة إذا لم تلتزم بالموعد النهائي المقرر غدا الأربعاء للامتثال لقواعد التسجيل الجديدة لوكالات الإغاثة التي تقول إسرائيل إنها تهدف إلى منع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) من استغلال المساعدات الدولية.

وتقول المنظمة، التي قدمت الرعاية لنحو نصف مليون شخص خلال الحرب التي استمرت عامين في قطاع غزة، إن إلغاء تسجيلها سيؤدي إلى حجب مساعدات طبية منقذة للحياة عن مئات الآلاف في القطاع الفلسطيني.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)

