منظمة أطباء بلا حدود تتوقع منعها من العمل في غزة في حالة عدم امتثالها لموعد تسجيل نهائي حددته إسرائيل

جنيف 30 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – تتوقع منظمة أطباء بلا حدود منعها من العمل في غزة إذا لم تلتزم بالموعد النهائي المقرر غدا الأربعاء للامتثال لقواعد التسجيل الجديدة لوكالات الإغاثة التي تقول إسرائيل إنها تهدف إلى منع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) من استغلال المساعدات الدولية.

وتقول المنظمة، التي قدمت الرعاية لنحو نصف مليون شخص خلال الحرب التي استمرت عامين في قطاع غزة، إن إلغاء تسجيلها سيؤدي إلى حجب مساعدات طبية منقذة للحياة عن مئات الآلاف في القطاع الفلسطيني.

