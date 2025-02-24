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منظمة أطباء بلا حدود تعلق أنشطتها في مخيم زمزم بالسودان بسبب القتال العنيف

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جنيف (رويترز) – قالت منظمة أطباء بلا حدود يوم الاثنين إنها اضطرت إلى تعليق أنشطتها في مخيم زمزم للنازحين المنكوب بالمجاعة في شمال دارفور بالسودان بسبب تصاعد الهجمات والقتال داخله وحوله.

وقالت المنظمة في بيان أرسلته للصحفيين إنه “رغم المجاعة المنتشرة والاحتياجات الإنسانية الهائلة، ليس لدينا خيار سوى اتخاذ قرار بتعليق جميع أنشطتنا في المخيم، بما في ذلك المستشفى الميداني التابع لمنظمة أطباء بلا حدود”.

وقالت إن فرق أطباء بلا حدود عالجت هذا الشهر 139 مريضا مصابين بطلقات نارية وشظايا في مستشفاها الميداني، وسط اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

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