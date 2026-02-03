منظمة الصحة: إجلاء أول 5 مرضى من غزة منذ فتح معبر رفح

reuters_tickers

2دقائق

جنيف 3 فبراير شباط (رويترز) – قال كريستيان ليندماير المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء إنه تم نقل أول خمسة مرضى من قطاع غزة منذ إعادة فتح معبر رفح على الحدود مع مصر أمس الاثنين.

وأضاف “في الثاني من فبراير، دعمت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها عملية الإجلاء الطبي لخمسة مرضى وسبعة مرافقين لهم إلى مصر عبر معبر رفح”.

وتابع “هذه أول عملية إجلاء طبي عبر هذا المعبر منذ عام 2025″، في إشارة إلى عدد محدود من عمليات الإجلاء التي جرت خلال وقف إطلاق نار في أوائل 2025.

وذكر أن أكثر من 18500 مريض ينتظرون الإجلاء بعد حرب استمرت عامين، ويعانون من إصابات ناجمة عن الحرب إلى جانب أمراض مزمنة مثل السرطان والسكري.

وقال متحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن أكثر من ثلاثة آلاف من هؤلاء المرضى أطفال. وأوضح ليندماير أن السلطات الصحية في غزة تُحدد الحالات التي ستكون لها الأولوية من المرضى والجرحى.

وأضاف “نعلم أن هناك مرضى توفوا خلال انتظارهم الإجلاء، وهو أمر مروع عندما نعلم أن المساعدة لا تبعد سوى أميال أو كيلومترات قليلة عن تلك الحدود”.

(تغطية صحفية إيما فارج – إعداد نهى زكريا وبدور السعودي للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)