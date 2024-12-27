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منظمة الصحة: إصابة أحد الموظفين بجروح خطيرة في ضربة على مطار يمني

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زوريخ (رويترز) – قال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة إن أحد الموظفين الجويين بالمنظمة التابعة للأمم المتحدة أصيب في هجوم جوي على المطار الرئيسي في اليمن، مضيفا أنه يتلقى العلاج الآن في المستشفى.

وكان تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام للمنظمة في المطار انتظارا للمغادرة عندما وقع القصف الجوي، وقال إن أحد أفراد طاقم طائرته أصيب.

وذكر المتحدث أن المصاب يعمل في الخدمة الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة.

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