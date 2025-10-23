منظمة الصحة: المساعدات التي تدخل غزة لا تزال جزءا بسيطا من المطلوب

(رويترز) – قالت منظمة الصحة العالمية يوم الخميس إن المساعدات التي تدخل إلى غزة تزداد، لكنها لا تزال “جزءا بسيطا من المطلوب”، وذلك في الوقت الذي تحاول فيه إعادة بناء منظومة الرعاية الصحية في القطاع.

وقال مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن المنظمة تعمل مع الشركاء على وضع مخطط للتعافي وإعادة بناء المنظومة الصحية في غزة على المدى الطويل، والذي من المتوقع أن يتكلف سبعة مليارات دولار على الأقل.

ويعاني كثيرون من إصابات لحقت بهم خلال الصراع الذي استمر عامين بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة أمريكية.

وقالت المنظمة إن “الوضع الغذائي” تحسن قليلا منذ وقف إطلاق النار، لكن الأمر سيتطلب الكثير من الجهد لعكس مسار الوضع فعليا.

وأضافت أن 411 شخصا، من بينهم 109 أطفال بما يشمل 84 طفلا دون سن الخامسة، لقوا حتفهم من سوء التغذية في عام 2025.

