منظمة الصحة: المستلزمات الطبية ستنفد في بعض مستشفيات لبنان خلال أيام

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

جنيف 9 أبريل نيسان (رويترز) – قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس إن بعض المستشفيات في لبنان قد تنفد لديها مستلزمات الإسعافات الأولية المنقذة للحياة خلال أيام وذلك نتيجة لنقص الإمدادات بعد الخسائر البشرية الكبيرة التي خلفتها الغارات الإسرائيلية واسعة النطاق خلال اليوم السابق.

وقال عبد الناصر أبوبكر ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان لرويترز “هناك نقص في بعض مستلزمات علاج الإصابات، وقد تنفد خلال أيام قليلة”.

وأضاف أن مستلزمات الإسعافات الأولية المنقذة للحياة تشمل الضمادات والمضادات الحيوية والمسكنات لعلاج المصابين بجروح ناجمة عن الحرب.

(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

