منظمة الصحة: تلقينا تقارير عن إصابات عند موقع توزيع مساعدات في غزة

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جنيف (رويترز) – قال مسؤولون في منظمة الصحة العالمية إنهم تلقوا تقارير عن وقوع حادث جماعي يوم الثلاثاء بالقرب من موقع لتوزيع المساعدات الغذائية في غزة، موضحين أن التقارير الأولية تشير إلى مقتل 20 شخصا على الأقل.

وقال ثانوس جارجافانيس مسؤول الطوارئ في المنظمة “هذا الحادث نتيجة مبادرة أخرى لتوزيع المساعدات الغذائية”، دون أن يدلي بتفاصيل أخرى.

وأضاف “هناك ارتباط وثيق بين مواقع توزيع المساعدات الغذائية الأربعة المعلن عنها وحوادث الإصابات الجماعية”، مشيرا إلى أن معظم الإصابات الخطيرة في الأيام القليلة الماضية نجمت عن طلقات نارية.