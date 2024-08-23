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منظمة الصحة: غزة تسجل أول إصابة بالنمط 2 من شلل الأطفال منذ 25 عاما

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من تالا رمضان

دبي (رويترز) – قالت منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة إن رضيعا عمره 10 أشهر في قطاع غزة الذي مزقته الحرب أصيب بالشلل بسبب فيروس شلل الأطفال من النمط 2، وهي أول حالة من نوعها في القطاع منذ 25 عاما.

وتناشد وكالات الأمم المتحدة التطعيم العاجل لكل الأطفال.

وعلى الرغم من أن فيروس شلل الأطفال الدائر المشتق من اللقاح من النمط 2، ليس أكثر خطورة بطبيعته من النمطين 1 و3، فهو مسؤول عن معظم حالات تفشي المرض في السنوات القليلة الماضية خاصة في المناطق ذات معدلات التطعيم المنخفضة.

ودعت وكالات الأمم المتحدة إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تدير قطاع غزة إلى الموافقة على هدنة إنسانية لمدة سبعة أيام في الحرب المستمرة منذ 10 أشهر للسماح بإطلاق حملات تطعيم في القطاع.

وكتب فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يوم الجمعة على منصة إكس “شلل الأطفال لا يفرق بين الأطفال الفلسطينيين والإسرائيليين”.

وأضاف “تأخير الهدنة لدواع إنسانية سيزيد من خطر انتشاره بين الأطفال”.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في بيان إن الطفل الذي فقد الحركة في الجزء السفلي من ساقه اليسرى حالته مستقرة حاليا.

وذكرت منظمة الصحة أنه من المقرر إطلاق جولتين من التطعيم ضد شلل الأطفال في أواخر أغسطس آب وسبتمبر أيلول في أنحاء قطاع غزة المكتظ بالسكان.

ومع تضرر أو انهيار الخدمات الصحية على نطاق واسع بسبب القتال وانتشار مياه الصرف الصحي نتيجة تدمير البنية التحتية، بات سكان غزة معرضين بشكل خاص لتفشي الأمراض.

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