منظمة الصحة العالمية: أكثر من ألف مريض توفوا في غزة بانتظار إجلائهم منذ منتصف 2024

توفي أكثر من ألف مريض وهم ينتظرون إجلاءهم من غزة منذ تموز/يوليو 2024، بحسب ما أعلنت منظمة الصحة العالمية الجمعة.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس على “إكس” إن “1092 مريضا توفوا وهم ينتظرون الإجلاء الطبي بين تموز/يوليو 2024 وتشرين الثاني/نوفمبر 2025”.

وأوضح تيدروس أن مصدر هذا العدد وزارة الصحة الفلسطينية في غزة وهو “على الأرجح أقل من العدد الفعلي”.

وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية “منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، قامت المنظمة وشركاؤها بإجلاء أكثر من 10600 مريض يعانون مشكلات صحية خطيرة من غزة، من بينهم أكثر من 5600 طفل يحتاجون إلى العناية المركزة”.

ودعا “مزيدا من الدول للمبادرة إلى استقبال مرضى من غزة”، وحثّ على “استئناف عمليات الإجلاء الطبي إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية”، مشيرا إلى أن “هناك أشخاصا يعتمد بقاؤهم على قيد الحياة على ذلك”.

بعد أكثر من عامين من الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) دخلت هدنة هشة حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر بضغط من الولايات المتحدة، إلا أن عمليات الإجلاء الطبي ما زالت تسير ببطء شديد.

وقال الناطق باسم منظمة الصحة العالمية طارق جاساريفيتش الجمعة في جنيف إنّ نحو 18500 مريض، من بينهم أكثر من 4000 طفل، ما زالوا بحاجة لنقلهم للعلاج خارج غزة.

وصرّح مسؤول في منظمة أطباء بلا حدود لوكالة فرانس برس في أوائل كانون الأول/ديسمبر أن هذه الأرقام تشمل فقط المرضى المسجلين رسميا وأن العدد الفعلي للمرضى المنتظرين أعلى بكثير.

وحتى الآن، استقبلت أكثر من 30 دولة مرضى من غزة، لكن عددا قليلا من الدول، من بينها مصر والإمارات العربية المتحدة، استقبلت أعدادا كبيرة منهم، وفق منظمة أطباء بلا حدود.

