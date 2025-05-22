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منظمة الصحة العالمية: المنظومة الصحية بغزة على شفا الانهيار

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(رويترز) – قالت منظمة الصحة العالمية يوم الخميس إن المنظومة الصحية في غزة وصلت إلى نقطة الانهيار مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة، ووسط تفاقم للنزوح الجماعي للسكان والنقص الحاد في الاحتياجات الأساسية.

واضطرت أربعة مستشفيات كبرى في غزة إلى تعليق الخدمات الطبية قبل أيام بسبب قربها من مواقع تعرضت لضربات. وقالت المنظمة إن فرقا تابعة لها أعيق وصولها إلى مستشفى العودة والمستشفى الإندونيسي.

وقالت المنظمة إن 19 مستشفى فقط من مستشفيات قطاع غزة البالغ عددها 36 لا تزال تعمل في حين أن ما لا يقل عن 94 بالمئة من جميع المستشفيات تعرضت لأضرار أو دُمرت، مضيفة أن 12 مستشفى فقط في حالة تسمح لها بتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات الصحية.

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