منظمة الصحة العالمية: تحققنا من 13 هجوما على مرافق رعاية صحية في إيران

جنيف 5 مارس آذار (رويترز) – قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الخميس إن المنظمة تحققت من وقوع 13 هجوما على مرافق رعاية صحية في إيران خلال الحملة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية، مضيفا أن المنظمة تتحقق حاليا من تقارير بشأن مقتل أربعة من العاملين في القطاع الصحي وإصابة 25.

وأضاف في مؤتمر صحفي “منظمة الصحة العالمية تأكدت من 13 هجوما على الرعاية الصحية في إيران ووقوع هجوم على منشأة للرعاية الطبية في لبنان”. ولم يوجه اللوم إلى أي طرف أو يتطرق لتفاصيل.

وقالت حنان بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في المؤتمر ذاته، نقلا عن السلطات الإيرانية، إن أربع سيارات إسعاف في إيران تضررت أيضا، وإن مستشفيات ومراكز صحية أخرى تعرضت لأضرار طفيفة جراء الغارات الجوية القريبة. وذكرت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق أنه تم إخلاء أحد هذه المستشفيات في العاصمة طهران نتيجة لذلك.

وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف، في رسالة وجهها إلى جيبريسوس في وقت سابق من هذا الأسبوع إن عشر منشآت تابعة لمنظمة الصحة العالمية تعرضت لغارات عسكرية.

وذكرت بلخي أن مركز الخدمات اللوجستية التابع للمنظمة في دبي، والذي يزود عشرات الدول بالإمدادات الصحية، متوقف عن العمل مؤقتا بسبب قيود النقل في المنطقة.

