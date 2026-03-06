منظمة الصحة العالمية: مخزونات الأدوية في غزة “منخفضة للغاية”

reuters_tickers

3دقائق

من إيما فارج

جنيف 6 مارس آذار (رويترز) –

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إن الإمدادات الطبية في قطاع غزة تنفد بشكل خطير رغم إعادة إسرائيل فتح معبر رئيسي هذا الأسبوع.

وذكرت حنان بلخي مديرة منظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط، نقلا عن معلومات من وزارة الصحة في قطاع غزة، الذي دمرته الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والمستمرة منذ عامين، إن إمدادات بعض المواد مثل الشاش والإبر نفدت بالفعل.

وقالت “في غزة، لا يزال النظام الصحي في غاية الهشاشة. كما أن مخزونات الأدوية الأساسية، ومستلزمات علاج الرضوح، والمواد الاستهلاكية الجراحية منخفضة للغاية، في حين يتسبب نقص الوقود في الحد من القدرة التشغيلية للمستشفيات”.

وأضافت “ولكن بدون وصول المساعدات الإنسانية بشكل ثابت، بما في ذلك النقل الآمن للإمدادات الطبية واستئناف عمليات الإجلاء الطبي، سيظل المرضى يواجهون تأخيرات في الحصول على الرعاية تهدد حياتهم”.

يوم الثلاثاء، أعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق التي تسيطر على الوصول إلى غزة أنها أعادت فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي “للدخول التدريجي للمساعدات الإنسانية”. وكانت قد أغلقت نقاط الدخول في وقت سابق، مشيرة إلى تهديدات صاروخية من إيران وسط تصعيد الحرب الجوية بعد أن هاجمت القوات الإسرائيلية والأمريكية إيران يوم السبت.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن معبر رفح إلى مصر، وهو نقطة الخروج الرئيسية لمعظم سكان غزة، لا يزال مغلقا، كما جرى تعليق عمليات الإجلاء الطبي.

* ثلث حركة الشاحنات اليومية

تظهر بيانات منظمة الصحة العالمية أن نحو 18 ألف شخص، بينهم أطفال مصابون وأشخاص يعانون من أمراض مزمنة، ينتظرون الإجلاء.

وقالت بلخي إن المنظمة تمكنت من إدخال بعض الإمدادات الطبية والوقود يومي الثلاثاء والأربعاء، لكن بعض الشاحنات لا تزال متوقفة في العريش بمصر.

وأضافت أن الشاحنات التي دخلت القطاع لا تزيد عن 200 شاحنة كحد أقصى من أصل 600 شاحنة مطلوبة يوميا، موضحة أن هذا غير كاف لتلبية احتياجات غزة.

ودعت إلى السماح بدخول المزيد من الوقود لتشغيل المستشفيات.

وأوضحت أن نصف مستشفيات غزة البالغ عددها 36 مستشفى لا تزال مغلقة بعد انتهاء حرب إسرائيل وحماس باتفاق هش لوقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول الماضي وأن المستشفيات المفتوحة تعاني من صعوبة في الاستمرار في تقديم الخدمات الحيوية كالعمليات الجراحية وغسيل الكلى والرعاية المركزة.

(شارك في التغطية رامي أيوب من القدس – إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير مروة سلام)