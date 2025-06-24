منظمة الصحة العالمية: مقتل أكثر من 40 بينهم أطفال في هجوم على مستشفى بالسودان

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جنيف (رويترز) – قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس يوم الثلاثاء إن أكثر من 40 شخصا، بينهم أطفال وعاملون في مجال الرعاية الصحية، قتلوا في هجوم على مستشفى في السودان مطلع الأسبوع.

وقع هجوم يوم السبت على مستشفى المجلد بولاية غرب كردفان بالقرب من خط المواجهة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

ودعا جيبريسوس إلى وقف الهجمات على البنى التحتية الصحية وذلك دون أن يحدد هوية المسؤول عن الهجوم.