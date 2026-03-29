منظمة الصحة العالمية: مقتل موظف آخر بقطاع الصحة في جنوب لبنان

29 مارس آذار (رويترز) – قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد إن موظفا آخر بقطاع الصحة في جنوب لبنان قتل جراء توسيع إسرائيل عملياتها العسكرية في المنطقة.

وكتب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسيوس في منشور على منصة إكس أن مسعفا قتل جراء هجوم استهدف سيارة إسعاف في بنت جبيل، مضيفا أن مستودعا طبيا في المدينة نفسها تعرض للدمار في هجوم.

وقبل هذا الهجوم، قال جيبريسيوس إن المنظمة تحققت من مقتل 51 من موظفي قطاع الصحة اللبنانيين منذ الثاني من مارس آذار، بينهم تسعة مسعفين أمس السبت.

(إعداد حاتم علي للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)