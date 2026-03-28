منظمة الصحة العالمية: مقتل 9 مسعفين في 5 هجمات بجنوب لبنان

28 مارس آذَار (رويترز) – قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسيوس اليوم السبت إن تسعة مسعفين قتلوا وأصيب سبعة آخرون في خمسة هجمات منفصلة استهدفت مرافق الرعاية الصحية في جنوب لبنان.

وأضاف جيبريسيوس في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن الهجمات الأحدث استهدفت فرقا طبية في خمس قرى متفرقة.

وقال إن تكرار الغارات أدى بشكل كبير إلى تعطيل الخدمات الصحية في جنوب لبنان حيث أُغلقت أربعة مستشفيات و51 مركزا للرعاية الصحية الأولية بينما تعمل مرافق أخرى بقدرة استيعابية منخفضة.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)