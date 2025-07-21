منظمة الصحة العالمية: مقر إقامة موظفينا في غزة تعرض للهجوم 3 مرات

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(رويترز) – قالت منظمة الصحة العالمية إن مقر إقامة موظفيها ومستودعها الرئيسي في مدينة دير البلح بغزة تعرضا للهجوم ثلاث مرات يوم الاثنين.

وذكر المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس أن اثنين من موظفي المنظمة واثنين من أفراد عائلتهما اعتُقلوا، مضيفا أن ثلاثة منهم أطلق سراحهم لاحقا، بينما لا يزال موظف واحد رهن الاحتجاز.

وتوغلت دبابات إسرائيلية في الأحياء الجنوبية والشرقية من مدينة دير البلح لأول مرة يوم الاثنين، وهي منطقة قالت مصادر إسرائيلية إن الجيش يعتقد أن رهائن قد يكونون محتجزين فيها.