منظمة الصحة العالمية: هجمات دموية استهدفت ثلاثة مراكز صحية في جنوب كردفان السودانية خلال أسبوع

أفادت منظمة الصحة العالمية الأحد بأن ولاية جنوب كردفان السودانية تعرّضت لهجمات استهدفت ثلاث منشآت صحية خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصا.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة “إكس” إن “النظام الصحي في السودان يتعرّض إلى الهجوم مجددا”.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا منذ نيسان/أبريل 2023، أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد ملايين آخرين، وتسببت في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد تيدروس أن النظام الصحي تعرض لهجمات عديدة في منطقة كردفان في وسط السودان، حيث يتركز القتال حاليا.

وقال “خلال هذا الأسبوع وحده، تعرّضت ثلاث منشآت صحية إلى هجمات في جنوب كردفان، في منطقة تعاني أساسا من سوء التغذية الحاد”.

وأفاد بأن في الثالث من شباط/فبراير قتل ثمانية أشخاص هم خمسة أطفال وثلاث نساء وجُرح 11 آخرون في هجوم على مركز رعاية صحية أولية.

وأكد أن في اليوم التالي “تعرض مستشفى لهجوم أسفر عن مقتل شخص واحد”.

وفي 5 شباط/فبراير “وقع هجوم آخر على مستشفى أسفر عن مقتل 22 شخصا بينهم 4 عاملين في المجال الصحي وإصابة 8 آخرين”، بحسب ما ذكر تيدروس.

وقال “ينبغي على العالم أجمع أن يدعم مبادرة السلام في السودان لإنهاء العنف، وحماية الشعب، وإعادة بناء النظام الصحي”، مشدّدا على أن “أفضل دواء هو السلام”.

