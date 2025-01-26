منظمة الصحة العالمية: 70 قتيلا في الهجوم على المشفى في مدينة الفاشر السودانية

afp_tickers

2دقائق

أسفر هجوم على مستشفى رئيسي في مدينة الفاشر المحاصرة في غرب السودان عن مقتل 70 شخصا وإصابة 19 بجروح، بحسب ما أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس الأحد.

وقال غيبرييسوس في منشور على منصة “إكس” إن “الهجوم المروع على المستشفى السعودي في الفاشر… أسفر عن سقوط 19 جريحا و70 قتيلا في أوساط المرضى ومرافقيهم”.

وأضاف “لحظة الهجوم، كان المشفى مكتظا بالمرضى الذين يتلقون الرعاية”.

وفي بيان نادر من نوعه للتعليق على استهداف المرافق الصحية في السودان، دانت السعودية أيضا الأحد الهجوم الذي وصفته بأنه “انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.

وشددت “على ضرورة توفير الحماية للعاملين في المجال الصحي والإنساني، وعلى أهمية ضبط النفس وتجنب استهداف المدنيين”.

يشهد السودان منذ نيسان/أبريل 2023 نزاعا داميا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب “حميدتي”.

وتحاصر قوات الدعم السريع الفاشر في إقليم دارفور منذ أيار/مايو. وتتصدى مجموعات مسلحة متحالفة مع الجيش لمحاولاتها المتكررة للسيطرة على المدينة.

ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق بشكل مستقل لمعرفة أي من طرفي الحرب السودانية شن الهجوم.

وأدى النزاع في السودان إلى كارثة إنسانية ضخمة مع مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون شخص فيما الملايين على حافة المجاعة.

ماف/لين/م ن