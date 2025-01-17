منظمة الصحة العالمية تأمل في زيادة مساعدات غزة بموجب اتفاق الهدنة

reuters_tickers

2دقائق

جنيف (رويترز) – قال ريك بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يوم الجمعة إنه من الممكن زيادة إدخال المساعدات إلى غزة بشكل كبير إلى حوالي 600 شاحنة يوميا بموجب شروط اتفاق وقف إطلاق النار.

وسيتوقف القتال في غزة إذا نجح تنفيذ وقف إطلاق النار المقرر أن يبدأ يوم الأحد.

وقالت السلطات المحلية إن الصراع دمر أجزاء كبيرة من القطاع وأسفر عن مقتل أكثر من 46 ألف شخص ونزوح معظم سكان غزة عدة مرات والذين كان عددهم قبل الحرب 2.3 مليون نسمة.

وتتطلب زيادة المساعدات دخول عدد من الشاحنات يوميا يزيد عن 10 أمثال ما أظهرت بيانات الأمم المتحدة أنه دخل إلى القطاع في أوائل يناير كانون الثاني، وهو 51 شاحنة يوميا في المتوسط.

وأوضح بيبركورن خلال إفادة صحفية في جنيف “أعتقد أن الإمكانية موجودة بشكل كبير وخاصة عندما تفتح المعابر الأخرى”.

وأضاف “يمكن القيام بذلك سريعا جدا”.

ويقول العاملون في مجال الإغاثة إن هناك تفاصيل حاسمة يجب العمل عليها لزيادة المساعدات، وتعد التفاصيل الخاصة بكيفية تحسين الأمن واحدة من المخاوف الرئيسية.

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية تخطط لإدخال عدد غير محدد من المستشفيات الجاهزة لدعم قطاع الصحة المدمر في غزة خلال الشهرين المقبلين.

وتقول منظمة الصحة إن نحو نصف مستشفيات غزة، البالغ عددها 36، تعمل جزئيا.

وعبر بيبركورن عن توقعاته بأن يتيح وقف إطلاق النار زيادة عمليات الإجلاء الطبي لأكثر من 12 ألف مريض حاليا على قائمة الانتظار، وثلثهم تقريبا من الأطفال.

وذكر أن نحو نصف المرضى يعانون من إصابات ناجمة عن الحرب المستمرة منذ 15 شهرا مثل بتر الأطراف وإصابات العمود الفقري.

وقال “نأمل الآن في تسهيل ذلك ودعمه بشكل أفضل مع عملية وقف إطلاق النار”.