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منظمة الصحة العالمية تحذر من التأثير الدائم للجوع على جيل كامل بغزة

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جنيف (رويترز) – قال ريك بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يوم الثلاثاء إن معدلات سوء التغذية في غزة ترتفع وحذر من أن الجوع سيؤثر بشكل دائم على “جيل كامل”.

وذكر بيبركورن أنه رأى أطفالا في مراكز طبية يبدون أصغر من سنهم بسنوات.

وأضاف في مؤتمر صحفي عبر رابط فيديو من دير البلح “بدون توفير التغذية والمياه النظيفة والرعاية الصحية سيتضرر جيل كامل بشكل دائم”، محذرا من تدهور الأحوال الصحية والتقزم وضعف النمو الإدراكي.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية