منظمة الصحة العالمية تحذّر من “نقص حاد” في المعدات الطبية في غزة

تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

حذّرت منظمة الصحة العالمية الجمعة من نقص حاد في المعدات الطبية يمنع المستشفيات والمراكز الصحية من العمل بكامل طاقتها في غزة، منددة بالقيود الإسرائيلية المفروضة على دخول هذه الإمدادات الأساسية.

وقالت ممثلة المنظمة في الأراضي الفلسطينية راينهيلد فان دي فيردت، خلال مؤتمر صحافي في جنيف، إن 53% من المستشفيات و58% من المراكز الصحية تعمل ولكن بشكل جزئي فقط.

وأضافت أن ذلك يرجع إلى حد كبير إلى “مواجهتها نقصا حادا في الأدوية والمعدات الطبية”.

وأوضحت المسؤولة الأممية أن “المشكلة” تكمن في أن بعض الإمدادات الطبية “تصنفها إسرائيل على أنها ذات استخدام مزدوج”.

وشددت فان دي فيردت على أن “هذا يجب أن يتغير. نحن نتحدث عن إمدادات طبية معترف بها دوليا، ويجب التعامل معها على هذا الأساس”، مؤكدة ضرورة “رفع الإجراءات البيروقراطية والقيود المفروضة على الوصول إلى الأدوية والإمدادات الأساسية المعترف بها دوليا”.

وقدمت بعض الأمثلة على المعدات الطبية التي لا تسمح إسرائيل بإدخالها إلى غزة، فضلا عن “مستشفى جاهز منذ أشهر ينتظر في الأردن”.

وحذّرت  من أنه “بدون معدات المختبرات والكواشف، لا يمكننا تشخيص الأمراض أو اكتشاف تفشي الأوبئة المحتملة” و”بدون أجهزة تركيز الأكسجين، سيموت المرضى المصابون بأمراض خطيرة”.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فقد تعرض أكثر من 43 ألف شخص في غزة، من بينهم 10 آلاف طفل، لإصابات تتطلب إعادة تأهيل طويلة الأمد وأطراف اصطناعية وأجهزة مساعدة.

يأتي هذا النقص في المعدات الطبية في ظل هجمات متكررة على البنى التحتية الطبية. وقد سجلت منظمة الصحة العالمية 22 هجوما على المؤسسات الصحية في غزة هذا العام.

ويسري في غزة وقف لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد أيام قليلة من الذكرى السنوية الثانية لهجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في عام 2023 والذي تسبب في اندلاع الحرب. 

ابو/ح س/ناش

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

