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منظمة الصحة العالمية ترصد شلل الأطفال في غزة وتدعو إلى التحرك

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بروكسل (رويترز) – أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس يوم الأربعاء رصد شلل الأطفال في غزة، وحذر من أن الأطفال في القطاع قد يصابون بالمرض قريبا إذا لم تتخذ تدابير وقائية بسرعة.

فبعد يوم من إعلان منظمة الصحة العالمية عن “احتمال كبير” لوجود حالات إصابة بشلل الأطفال بين سكان غزة، عبر جيبريسوس على منصة إكس عن قلقه من الخسائر البشرية للصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وكتب على إكس “رصد شلل الأطفال في غزة هو تذكير آخر بالظروف المزرية التي يواجهها السكان… استمرار الصراع يعوق جهود تحديد التهديدات التي يمكن الوقاية منها، مثل شلل الأطفال، والاستجابة لها”.

وربط جيبريسوس بين هذا المنشور وبين مقال كتبه في صحيفة لوموند الفرنسية، ونشر في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، قال فيه إنه تم رصد فيروس شلل الأطفال في عينات من مياه الصرف الصحي بغزة.

وكتب المدير العام للمنظمة في المقال أن مع عدم تسجيل أي حالة إصابة بشلل الأطفال حتى الآن “إذا لم تتخذ اتخاذ إجراءات فورية، فوصول المرض إلى آلاف الأطفال غير المحصنين سيصبح مسألة وقت” هناك.

وشلل الأطفال، الذي ينتشر بشكل أساسي عن طريق البراز وبصورة أقل عن طريق المياه والأطعمة الملوثة، هو فيروس شديد العدوى يصيب الجهاز العصبي ويسبب الشلل والوفاة للأطفال.

وانخفضت حالات الإصابة بالفيروس بنسبة 99 بالمئة في العالم منذ عام 1988 بفضل حملات التطعيم الجماعية ولا تزال الجهود مستمرة للقضاء عليه تماما.

وقال جيبريسوس إن المنظمة سترسل أكثر من مليون جرعة من لقاح شلل الأطفال إلى غزة وسيتم توزيعه على مدى الأسابيع المقبلة لمنع إصابة الأطفال بالعدوى.

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