منظمة الصحة العالمية تستعد لافتتاح جمعيتها السنوية وسط أزمتي هانتا وإيبولا

تجتمع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية الاثنين في جنيف لعقد جمعيتها السنوية، وسط مخاوف من تفشي فيروسي هانتا وإيبولا، وغموض يخيّم على المشهد بعد إعلان الولايات المتحدة والأرجنتين انسحابهما.

ومع أنّ موضوع تفشي فيروس هانتا لم يُدرَج رسميا على جدول الأعمال، من المتوقع أن يحتل مكانة بارزة في المناقشات، شأنه شأن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وقال مصدر دبلوماسي طلب عدم ذكر هويته إنه سيكون من المثير للاهتمام معرفة كيف ستستغل منظمة الصحة العالمية مثل هذه المواضيع “للترويج لأمور أخرى”، بما في ذلك “الضغط على الولايات المتحدة والأرجنتين لتراجع عن قرار انسحابهما”.

وتأتي الجمعية العامة السنوية لمنظمة الصحة العالمية، والتي تستمر حتى السبت، بعد عام صعب على المنظمة، إذ أضعفها الانسحاب الأميركي المعلن وخفض التمويل الذي أجبرها على تقليص ميزانيتها وعدد موظفيها.

وسيُناقَش خلال الجمعية العامة أيضا عدد من القرارات الحساسة، بما في ذلك تلك المتعلقة بأوكرانيا والحرب في غزة وإيران.

وسيتركز جزء كبير من مناقشات هذا الأسبوع على إمكانية إطلاق عملية إصلاح رسمية لما يُسمى “هيكلية الصحة العالمية”، وهي عبارة عن مجموعة من المنظمات لا تعمل دائما معا، لكن غالبا ما تتداخل مهامها.

