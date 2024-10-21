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منظمة الصحة العالمية ستجلي ألف امرأة وطفل مرضى ومصابين من غزة “خلال الأشهر المقبلة”

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أعلن مدير منظمة الصحة العالمية لأوروبا الإثنين في مقابلة مع وكالة فرانس برس أنه سيتم إجلاء ما يصل إلى ألف امرأة وطفل مصابين ومرضى من قطاع غزة “خلال الأشهر المقبلة”.

وقال هانس كلوغه إن إسرائيل تعهدت بالسماح بحوالى “ألف عملية إجلاء طبية إضافية إلى الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر المقبلة”، موضحا أن منظمة الصحة ستقوم بتسهيل هذه العمليات بالتعاون مع الدول المعنية والاتحاد الأوروبي.

وسهلت منظمة الصحة حتى الآن حوالى 600 عملية إجلاء طبي من غزة إلى سبع دول أوروبية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وشدد كلوغه على أن “هذا لم يكن ليحصل لو لم نبق على الحوار” مشيرا إلى أنه “يجب أن نجهد فعليا لعدم تسييس الصحة”. 

وأكد “إنني أبقي الحوار مع جميع الشركاء.

ورأى الطبيب البلجيكي البالغ 55 عاما أن “الدواء الأهم هو السلام”، داعيا إلى احترام المراكز الصحية والطواقم الطبية في مناطق النزاع.

وباتت معظم مستشفيات قطاع غزة خارج الخدمة فيما يخيم وضع صحي وإنساني كارثي في ظل القصف المدمر والعمليات العسكرية البرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب عقب شنّ حماس هجوما غير مسبوق على جنوب الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

بو/دص/كام

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