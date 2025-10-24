منظمة الصحة تطالب بفتح دائم للممرات الطبية لإخراج المرضى من غزة

اعتبرت منظمة الصحة العالمية الجمعة أن فتح الممرات الطبية في شكل دائم للسماح بالخروج من قطاع غزة، من شأنه “تغيير المعطيات” بالنسبة إلى 15 ألف جريح يحتاجون الى تلقي العلاج خارج القطاع الفلسطيني المدمر.

ومنذ اندلاع الحرب في تشرين الاول/اكتوبر 2023، دعمت منظمة الصحة العالمية الإجلاء الطبي لنحو 7800 مريض خارج القطاع حيث انهار النظام الصحي.

ومنذ التوصل إلى وقف إطلاق النار بين اسرائيل وحماس برعاية الولايات المتحدة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، أشرفت المنظمة على إجلاء 41 مريضا يعانون وضعا حرجا مع 145 شخصا من مرافقيهم.

ودعا ريك بيبركورن، ممثل منظمة الصحة في الاراضي الفلسطينية، الجمعة إلى فتح كل المعابر من غزة الى إسرائيل ومصر، على ألا يشمل ذلك فقط ايصال المساعدات الإنسانية بل أيضا عمليات الاجلاء الصحي.

وقال بيبركورن عبر الفيديو من القدس مشاركا في مؤتمر صحافي عقد في جنيف “نحن مستعدون لزيادة وتيرة (الإجلاء) وصولا الى حد أدنى يبلغ خمسين مريضا يوميا، إضافة الى مرافقيهم، على غرار ما حصل مع وقف اطلاق النار السابق”.

وأضاف أن عمليتي إجلاء صحي مقررتان الاسبوع المقبل، “لكننا نريد القيام بذلك في شكل يومي” لأنه بالنظر إلى الوتيرة الحالية، فإن نقل 15 ألف شخص يحتاجون إلى عناية خارج قطاع غزة، بينهم أربعة آلاف طفل، سيتطلب عشرة أعوام.

وتابع “ينبغي فتح كل الممرات الإنسانية”، بما فيها تلك التي تؤدي الى مستشفيات الضفة الغربية والقدس الشرقية، كما كان الوضع قبل الحرب. وشدد على أن “هذا الأمر حيوي ويشكل الطريقة الأقل كلفة. إن فتح هذه الممرات سيغير المعطيات فعليا”.

وأوضح أن فتح معبر رفح المؤدي إلى مصر (جنوب) سيتيح أيضا للمرضى تلقي العلاج أو الانتقال إلى دول أخرى.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 700 شخص توفوا اثناء انتظار إجلائهم من غزة لتلقي العلاج.

ودعت المنظمة عددا أكبر من الدول إلى اتخاذ اجراءات واستقبال مرضى من غزة. وحتى الآن، قام أكثر من 20 بلدا باستقبال مرضى في مقدمها مصر والامارات العربية المتحدة وتركيا والاردن.

كذلك، لفت بيبركورن إلى أن جزءا فقط من النظام الصحي في غزة لا يزال يعمل، مع نحو 2100 سرير لسكان يزيد عددهم على مليوني نسمة، بينما لا يزال 14 مستشفى فقط من أصل 36، و64 مركزا للرعاية الصحية الأولية من أصل 181، تعمل جزئيا في القطاع.

وأضاف “العديد من المرافق الصحية الرئيسية الواقعة خارج خط وقف إطلاق النار، خصوصا مستشفيات كمال عدوان والعودة والإندونيسي (شمال)، والأوروبي (جنوب) في غزة، لا يمكن الوصول اليها وباتت خارج الخدمة”.

