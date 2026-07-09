منظمة العفو الدولية تدعو للتحقيق بغارات اسرائيلية على لبنان بوصفها “جرائم حرب”

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دعت منظمة العفو الدولية الخميس إلى التحقيق في ثلاثة هجمات شنّتها اسرائيل على جنوب لبنان خلال آذار/مارس الماضي وأسفرت عن مقتل 24 مدنيا، بوصفها ترقى الى “جرائم حرب”.

وطالت الحرب لبنان بعد هجوم صاروخي نفذه حزب الله على اسرائيل في الثاني من آذار/مارس، ردا على مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي في أولى الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران. وردّت اسرائيل بحملة غارات كثيفة وبتوغل بري لقواتها التي احتلت عشرات البلدات والقرى في جنوب لبنان، وعمليات تفجير واسعة النطاق.

وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير نشرته الخميس، إن الغارات الإسرائيلية الثلاث التي “أسفرت عن مقتل 24 مدنيا بينهم 12 طفلا، وأبادت عائلات بأكملها، يجب التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب”.

واستهدفت الغارات الثلاث منازل في مدينتي صور والنبطية وبلدة اركاي قرب مدينة صيدا بين 6 و13 آذار/مارس.

وقالت نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى المنظمة كريستين بيكرلي “في غضون أسبوع واحد فقط، أباد الجيش الإسرائيلي عائلات بأكملها في لبنان، بينهم 12 طفلا، ما يُظهر استخفافا صارخا بحياة المدنيين”.

وأجرت المنظمة في إطار تحقيقها مقابلات مع 15 شخصا، بينهم ناجون وأقارب ضحايا ومسعفون وصحافيون زاروا مواقع الغارات ومسؤولون محليون.

وأوردت أن لديها، بناء على الأدلة التي جمعتها، “أسبابا معقولة تدعو للاستنتاج بأن القوات الإسرائيلية انتهكت، في كل واحدة من تلك الغارات الجوية، القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك من خلال عدم التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية، أو تنفيذ هجمات استهدفت مدنيين.. أو الإخفاق في اتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة لتقليل الأذى بالمدنيين”.

ودعت بيكرلي الدول الى أن “تفرض بشكل فوري حظرا شاملا على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، وأن تستخدم مبدأي الولاية القضائية العالمية والولاية القضائية خارج إقليم الدول للتحقيق مع المسؤولين عن هذه الانتهاكات وملاحقتهم قضائيا”.

وأوردت المنظمة أن السلطات الإسرائيلية، وردا على أسئلة وجّهتها إليها بشأن تسع هجمات في لبنان، بما في ذلك الغارات الثلاث، أفادت عن أن بعضها استهدف “أهدافا عسكرية تابعة لحزب الله”، بينما أحالت غارات أخرى على “المراجعة”.

ولم تقدم السلطات الإسرائيلية، وفق التقرير، “أي معلومات محددة بشأن الهجمات الثلاث، ولا سيما حول الأهداف المحتملة”، متهمة حزب الله بأنه “يستغل بشكل منهجي البنية التحتية المدنية لأغراض عسكرية”.

وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الخميس أن العمليات العسكرية في لبنان جاءت ردا على هجمات شنها حزب الله على الدولة العبرية.

وقال كاتس “لقد هاجمت منظمة حزب الله الإرهابية إسرائيل مرتين بمبادرة منها”، وذلك من دون أن يوضح ما إذا كان رده هذا مرتبطا بتقرير منظمة العفو الدولية.

وأضاف “إسرائيل ردت بقوة، وقامت على مدى العامين ونصف العام الماضيين بسحق معظم قدرات حزب الله والقضاء على قيادته”، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية ستبقى في “المنطقة الأمنية” التي أعلنتها من جانب واحد داخل لبنان “طالما دعت الحاجة” لحماية التجمعات السكنية في شمال إسرائيل.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية منذ اندلاعها عن مقتل أكثر من 4300 شخص في لبنان، وفق السلطات.

وأبرم لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة في 26 حزيران/يونيو اتفاق إطار يمهّد الطريق للتوصل إلى وقف للحرب، بعد خمس جولات تفاوضية بين البلدين.

وسبق ذلك توصّل طهران، داعمة حزب الله، وواشنطن الى اتفاق لوقف الحرب بينهما في الشرق الأوسط، بما في ذلك في لبنان، ساهم في إرساء وقف لإطلاق النار بدءا من 21 حزيران/يونيو.

ورغم تراجع المواجهات الى حد كبير، لا تزال اسرائيل تنفذ غارات بين الحين والآخر في جنوب لبنان توقع قتلى. وتتبادل مع حزب الله الاتهامات بخرق الهدنة.

ناد/لو-لار-جك/غد