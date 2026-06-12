منظمة العمل الدولية تقر أول معاهدة عالمية لحماية العاملين في المنصات الرقمية

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أقرت الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية الجمعة أول معاهدة دولية تهدف إلى تعزيز حماية جميع العاملين في المنصات الرقمية، والذين يمثلون ركيزة الاقتصاد الرقمي.

ويشير نص المعاهدة التي نوقشت لسنوات عدة قبل إقرارها خلال جلسة عامة اختتمت أعمال المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية، إلى أنّها تنطبق على جميع العاملين في اقتصاد المنصات الرقمية “بغضّ النظر عن وضعهم الوظيفي”.

وأُقرت الاتفاقية “بصيغتها الكاملة”، وفق ما أوضح رئيس المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية خوان كاستيو، قبل أن يعلن إقرارها رسميا بضرب المطرقة على وقع تصفيق الوفود المشاركة.

وأكدت ممثلة البرازيل أن “هذه المعاهدة تهدف إلى إحداث تحسينات ملموسة في حياة ملايين العاملين في العالم، وتشكل تقدما كبيرا ونقطة انطلاق نحو وضع سياسات عامة ترمي إلى حماية العاملين عبر المنصات الرقمية”.

وأكدت دول أخرى مثل الهند وبنغلادش والولايات المتحدة، ضرورة تطبيق المعاهدة بمرونة، بما يراعي اختلاف الأطر القانونية والاقتصادية من بلد إلى آخر.

ابو-اغ/رك/ب ق