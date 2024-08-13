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منظمة الهجرة: عشرات آلاف السودانيين عُرضة لخطر الموت إذا لم يكثف العالم التبرعات

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برلين (رويترز) – حثت المنظمة الدولية للهجرة دول العالم على زيادة تبرعاتها لمواجهة أكبر أزمة نزوح في العالم بالسودان، محذرة يوم الثلاثاء من أن التقاعس قد يكلف عشرات آلاف الأرواح.

وقال محمد رفعت، الذي يقود بعثة المنظمة في السودان، في إفادة صحفية إن المنظمة لم تتلق إلا 21 بالمئة من الدعم الذي تحتاجه لتقديم المساعدات الضرورية للسودانيين ‭‭‭‭‬‭‭الذين يرزحون بالفعل تحت وطأة الصرا‬‬‬‬ع ويواجهون الآن الجوع والمرض والفيضانات.

وقال رفعت “المجتمع الدولي لا يفعل ما يكفي”.

وأضاف “بدون استجابة عالمية فورية ضخمة ومنسقة، فإننا نخاطر بمشاهدة عشرات الآلاف من حالات الوفاة التي يمكن منعها في الأشهر المقبلة”.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، فقد نزح شخص واحد تقريبا من كل خمسة أشخاص داخل السودان بواقع 10.7 مليون نازح داخليا. وفر 2.3 مليون شخص من البلاد عبر الحدود.

وأطلق الصراع في السودان الذي اندلع في أبريل نيسان 2023 موجات من العنف العرقي وخلق ظروفا شبيهة بالمجاعة في أنحاء البلاد.

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