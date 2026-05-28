The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية السويسرية
حروب المعلومات
الديمقراطية الرقمية
الانتخابات العالمية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

منظمة تمنع مجموعة يهودية من الانضمام لمسيرة لمجتمع الميم في روما بسبب غزة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
4دقائق

روما 28 مايو أيار (رويترز) – منعت منظمة تدير مسيرة لمجتمع الميم في العاصمة الإيطالية روما، والمعروفة باسم (روما برايد) المجموعة اليهودية الوحيدة من مجتمع الميم في إيطاليا من المشاركة في مسيرتها السنوية، وقالت إن مجموعة (كيشت إيطاليا) لم تصدر إدانة واضحة لأفعال إسرائيل في قطاع غزة باعتبارها إبادة جماعية، مما جعل منظمات يهودية تندد على الفور بهذا المنع.

وفي بيان صدر بعد لقاء مع ممثلي كيشت إيطاليا وكيشت أوروبا، قالت روما برايد إن “الشروط” لم تتوفر لكي تشارك المجموعتان في الفعالية المقررة يوم 20 يونيو حزيران بمركبة استعراضية كبيرة مزودة بمنصة ومكبرات صوت.

وقال المنظمون “مسيرة الفخر هي مظاهرة مفتوحة وحرة”، وأضافوا أن أي شخص لديه ذات القيم التأسيسية للحركة يمكنه الانضمام إلى المسيرة. لكنهم قالوا إن المشاركة بمركبة استعراضية كبيرة مزودة بمنصة ومكبرات صوت تعني التوقيع على برنامج روما برايد السياسي.

وجاء في البيان “موقفنا من الإبادة الجماعية الجارية في غزة على يد دولة إسرائيل واضح”.

وقالت روما برايد إنها تميز بين الحكومة الإسرائيلية واليهود، وأفراد مجتمع الميم اليهود، ولن تحمل هذه المجموعة الأخيرة أبدا مسؤولية ما وصفته بجرائم حرب ترتكبها “حكومة إبادة جماعية”.

لكن روما برايد قالت إن كيشت إيطاليا تتحمل مسؤولية عدم النأي بنفسها عن “الإبادة الجماعية الجارية في غزة” واستخدامها ما وصفه منظمو روما برايد بأنه تمييز لفظي غير مقبول في بيان صدر في الآونة الأخيرة.

واتهم خبراء الأمم المتحدة إسرائيل بارتكاب “أعمال إبادة جماعية” ضد الفلسطينيين في الحرب في قطاع غزة والتي بدأت بعد هجوم مباغت من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023. ورفضت إسرائيل مرارا هذه الاتهامات.

* “اختبار أيديولوجي”

احتجت كيشت إيطاليا على استبعادها، وقالت “أسقطت روما برايد القناع… في بيان رسمي، اعترفت بأنها استبعدتنا لأننا لم نجتز ‘اختبارها السياسي'”.

وانتقد المؤتمر اليهودي الأوروبي أيضا الخطوة، وقال إن القرار يخاطر بوضع شروط مثل قبول أفكار وصياغات معينة لمشاركة الجمعيات اليهودية.

وأضاف “لا ينبغي أن يخضع أحد لاختبار أيديولوجي من أجل المشاركة في حركة قائمة على الشمول والكرامة والمساواة في الحقوق”.

وتعتبر الفاعليات التي تشملها مسيرات الفخر لمجتمع الميم احتفالا يروج للانتباه لهم وينادي بقبولهم ويطالب بالمساواة.

لكن روما برايد قالت إن منصتها السياسية ليست محض “طاولة طعام مفتوحة” يمكن للمشاركين اختيار ما يشاؤون منها.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير سامح الخطيب)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية