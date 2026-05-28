منظمة تمنع مجموعة يهودية من الانضمام لمسيرة لمجتمع الميم في روما بسبب غزة

روما 28 مايو أيار (رويترز) – منعت منظمة تدير مسيرة لمجتمع الميم في العاصمة الإيطالية روما، والمعروفة باسم (روما برايد) المجموعة اليهودية الوحيدة من مجتمع الميم في إيطاليا من المشاركة في مسيرتها السنوية، وقالت إن مجموعة (كيشت إيطاليا) لم تصدر إدانة واضحة لأفعال إسرائيل في قطاع غزة باعتبارها إبادة جماعية، مما جعل منظمات يهودية تندد على الفور بهذا المنع.

وفي بيان صدر بعد لقاء مع ممثلي كيشت إيطاليا وكيشت أوروبا، قالت روما برايد إن “الشروط” لم تتوفر لكي تشارك المجموعتان في الفعالية المقررة يوم 20 يونيو حزيران بمركبة استعراضية كبيرة مزودة بمنصة ومكبرات صوت.

وقال المنظمون “مسيرة الفخر هي مظاهرة مفتوحة وحرة”، وأضافوا أن أي شخص لديه ذات القيم التأسيسية للحركة يمكنه الانضمام إلى المسيرة. لكنهم قالوا إن المشاركة بمركبة استعراضية كبيرة مزودة بمنصة ومكبرات صوت تعني التوقيع على برنامج روما برايد السياسي.

وجاء في البيان “موقفنا من الإبادة الجماعية الجارية في غزة على يد دولة إسرائيل واضح”.

وقالت روما برايد إنها تميز بين الحكومة الإسرائيلية واليهود، وأفراد مجتمع الميم اليهود، ولن تحمل هذه المجموعة الأخيرة أبدا مسؤولية ما وصفته بجرائم حرب ترتكبها “حكومة إبادة جماعية”.

لكن روما برايد قالت إن كيشت إيطاليا تتحمل مسؤولية عدم النأي بنفسها عن “الإبادة الجماعية الجارية في غزة” واستخدامها ما وصفه منظمو روما برايد بأنه تمييز لفظي غير مقبول في بيان صدر في الآونة الأخيرة.

واتهم خبراء الأمم المتحدة إسرائيل بارتكاب “أعمال إبادة جماعية” ضد الفلسطينيين في الحرب في قطاع غزة والتي بدأت بعد هجوم مباغت من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023. ورفضت إسرائيل مرارا هذه الاتهامات.

* “اختبار أيديولوجي”

احتجت كيشت إيطاليا على استبعادها، وقالت “أسقطت روما برايد القناع… في بيان رسمي، اعترفت بأنها استبعدتنا لأننا لم نجتز ‘اختبارها السياسي'”.

وانتقد المؤتمر اليهودي الأوروبي أيضا الخطوة، وقال إن القرار يخاطر بوضع شروط مثل قبول أفكار وصياغات معينة لمشاركة الجمعيات اليهودية.

وأضاف “لا ينبغي أن يخضع أحد لاختبار أيديولوجي من أجل المشاركة في حركة قائمة على الشمول والكرامة والمساواة في الحقوق”.

وتعتبر الفاعليات التي تشملها مسيرات الفخر لمجتمع الميم احتفالا يروج للانتباه لهم وينادي بقبولهم ويطالب بالمساواة.

لكن روما برايد قالت إن منصتها السياسية ليست محض “طاولة طعام مفتوحة” يمكن للمشاركين اختيار ما يشاؤون منها.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير سامح الخطيب)