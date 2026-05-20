منظمة حقوقية: إسرائيل تحتجز نشطاء أسطول غزة بعد اعتراضه

القدس 20 مايو أيار (رويترز) – قالت منظمة حقوقية إسرائيلية ومنظمو رحلة أسطول مساعدات يتجه لقطاع غزة إن النشطاء، الذين كانوا على متن زوارق الأسطول الذي اعترضته القوات البحرية الإسرائيلية، تم احتجازهم في ميناء إسرائيلي قبل نقلهم إلى السجن.

وحاول الأسطول من جديد توصيل مساعدات إلى قطاع غزة بعدما اعترضت إسرائيل مهمات سابقة في المياه الدولية. وأظهرت لقطات فيديو قوات إسرائيلية تطلق النار على زورقين على الأقل من زوارق الأسطول أمس الثلاثاء، لكن إسرائيل قالت إنها طلقات تحذيرية.

ويقول المنظمون إن الهدف من الأسطول هو كسر الحصار الإسرائيلي على غزة من خلال توصيل مساعدات إنسانية تقول منظمات إغاثة إن هناك نقصا فيها رغم وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول 2025 ويشمل ضمانات بزيادة المساعدات.

وتم ترحيل النشطاء، الذين كانوا على متن زوارق الأساطيل السابقة التي اعترضتها إسرائيل، بعد احتجازهم.

وأبحرت زوارق الأسطول من جنوب تركيا يوم الخميس لثالث مرة.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير سلمى نجم)