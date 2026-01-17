منظمة حقوقية: عدد القتلى في احتجاجات إيران تجاوز 3000

دبي 17 يناير كَانُون ٱلثَّانِي (رويترز) – قال نشطاء حقوقيون اليوم السبت إن أكثر من ثلاثة آلاف شخص قتلوا في الاحتجاجات التي تجتاح إيران، في حين تم تسجيل “زيادة طفيفة للغاية” في نشاط الإنترنت بالبلاد بعد انقطاع ثمانية أيام.

وقالت منظمة هرانا التي مقرها الولايات المتحدة إنها تحققت من مقتل 3090 شخصا، بينهم 2885 متظاهرا، بعد أن قال سكان إن حملة القمع يبدو أنها أخمدت الاحتجاجات إلى حد كبير في الوقت الراهن، فيما أفادت وسائل إعلام رسمية بتنفيذ المزيد من الاعتقالات.

وقال عدد من السكان تواصلت معهم رويترز إن العاصمة طهران تشهد هدوءا نسبيا منذ أربعة أيام. وأفاد السكان، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم حفاظا على سلامتهم، بتحليق طائرات مسيرة فوق المدينة لكن لم تكن هناك أي مؤشرات على احتجاجات كبيرة يوم الخميس أو الجمعة.

وقال أحد سكان مدينة شمالية على بحر قزوين إن الشوارع هناك بدت هادئة أيضا.

اندلعت الاحتجاجات في 28 ديسمبر كانون الأول على خلفية متاعب اقتصادية وتطورت إلى مظاهرات واسعة النطاق تطالب بإنهاء حكم رجال الدين في الجمهورية الإسلامية، وبلغت ذروتها في أعمال عنف واسعة النطاق أواخر الأسبوع الماضي. وأفادت جماعات من المعارضة ومسؤول إيراني بمقتل أكثر من 2000 شخص في أكثر الاضطرابات الداخلية حدة منذ الثورة الإسلامية الإيرانية في 1979.

وقالت مجموعة نتبلوكس لمراقبة الإنترنت في منشور على إكس “تظهر المقاييس زيادة طفيفة جدا في الاتصال بالإنترنت في إيران هذا الصباح” بعد 200 ساعة من الانقطاع. وأضافت أن الاتصال بالإنترنت كان في حدود اثنين بالمئة من المستويات العادية.

وقال عدد قليل من الإيرانيين في الخارج على وسائل التواصل الاجتماعي إنهم تمكنوا من مراسلة مستخدمين يعيشون داخل إيران في وقت مبكر من اليوم.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كان قد هدد “بإجراء قوي للغاية” إذا أعدمت إيران محتجين، إن قادة طهران تخلوا عن فكرة الإعدام الجماعي.

وقال عبر وسائل التواصل الاجتماعي “أحترم كثيرا حقيقة أن جميع عمليات الشنق التي كان من المقرر تنفيذها أمس (أكثر من 800 منها) ألغتها القيادة الإيرانية. شكراً لكم!”

ولم تكن إيران قد أعلنت عن خطط لتنفيذ هذه الإعدامات أو قالت إنها ألغتها.

وقال طلاب وحجاج هنود عائدون من إيران إنهم كانوا محصورين إلى حد كبير داخل أماكن إقامتهم خلال فترة وجودهم في البلاد، ولم يتمكنوا من التواصل مع عائلاتهم في بلدهم.

وقالت طالبة في السنة الثالثة تدرس الطب في إحدى جامعات طهران “لم نسمع سوى قصص عن احتجاجات عنيفة، وقفز رجل أمام سيارتنا وهو يحمل عصا مشتعلة ويصرخ بشيء باللغة المحلية والغضب واضح في عينيه”.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الهندية أمس الجمعة إن الرحلات الجوية التجارية متاحة وإن نيودلهي ستتخذ خطوات لتأمين سلامة وراحة الرعايا الهنود.

