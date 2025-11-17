منظمة حقوقية: مقتل 98 فلسطينيا في مراكز احتجاز إسرائيلية خلال الحرب على غزة

17 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) – قالت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل يوم الاثنين إن ما لا يقل عن 98 فلسطينيا توفوا في مراكز احتجاز إسرائيلية منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023، مضيفة أنهم تعرضوا للتعذيب والإهمال الطبي وطالبت بإجراء تحقيق دولي.

وجاء في تقرير صادر عن المنظمة بعنوان “حكم الإعدام على الفلسطينيين في مراكز الاحتجاز” أن 46 منهم على الأقل توفوا في مراكز تابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية، و52 آخرين توفوا في مراكز احتجاز عسكرية وجميعهم من قطاع غزة.

وقال التقرير إن هذه المعاملة استمرت على الرغم من وقف إطلاق النار في غزة الذي أُعلن الشهر الماضي. ووصفت المنظمة، التي أسسها أطباء إسرائيليون، العدد بأنه غير مسبوق، وقالت إن الرقم الفعلي ربما يكون أعلى من ذلك.

وقالت المنظمة إن النتائج والشهادات الأولية بعد الوفاة تشير إلى وجود نمط من سوء المعاملة الشديد، بما في ذلك إصابات في الرأس ونزيف داخلي وكسور في الأضلاع، بالإضافة إلى سوء التغذية الحاد والحرمان من الرعاية المنقذة للحياة.

واختتم التقرير بالدعوة إلى إجراء تحقيق دولي مستقل للكشف عن أسباب الوفيات وضمان محاسبة المسؤولين عنها.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الاعتقالات تتوافق مع القانون الإسرائيلي والدولي، واعترف بوفاة المعتقلين. وقال إن بعضها ناجم عن مرض أو إصابات سابقة، مضيفا أن الشرطة العسكرية تحقق في كل حالة.

وقال متحدث باسم مصلحة السجون الإسرائيلية إنها تعمل تحت إشراف قانوني، وتضمن حقوق السجناء وتحقق في جميع حالات الوفاة أثناء الاحتجاز. ونفت المصلحة الاتهامات الموجهة بشان المعاملة، وقالت إنها ليست على علم بالوقائع بالصورة التي جرى عرضها. ولفتت أيضا إلى أحدث تعاون مع لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

وأثارت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية مرارا مخاوف بشأن ظروف احتجاز الفلسطينيين منذ الهجوم الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، والذي تلاه اندلاع الحرب في غزة حتى التوصل إلى وقف لإطلاق النار الشهر الماضي.

(تغطية صحفية هوارد جولر – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية)