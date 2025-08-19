منظمة خيرية أمريكية: وقف تأشيرات الزيارة لسكان غزة سيضر بالأطفال الجرحى

reuters_tickers

2دقائق

واشنطن (رويترز) – انتقدت منظمة (هيل بالستاين) الخيرية، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا، وجماعات حقوقية أخرى قرار وزارة الخارجية الأمريكية وقف تأشيرات الزيارة للفلسطينيين القادمين من غزة، قائلة إن ذلك سيضر بالأطفال الجرحى الذين يسعون للحصول على علاج بموجب تأشيرات أمريكية قصيرة الأجل.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم السبت إنها أوقفت جميع تأشيرات الزيارة للقادمين من غزة لحين إجراء “مراجعة شاملة ودقيقة”، وذلك بعد أن قالت لورا لومر، الناشطة المنتمية لليمين المتطرف والحليفة للرئيس دونالد ترامب، إن هناك لاجئين فلسطينيين يدخلون الولايات المتحدة.

وقالت منظمة هيل بالستاين إنه لا يوجد أي برنامج لإعادة توطين اللاجئين كما ذكرت لومر وإن جهود المنظمة جزء من برنامج علاجي. وأضافت أن البرنامج يدار بالاعتماد على التبرعات ولم يستخدم أموال الحكومة الأمريكية.

وقالت المنظمة الخيرية في بيان إنها ترعى وتجلب “الأطفال المصابين بجروح خطيرة إلى الولايات المتحدة بتأشيرات مؤقتة لتلقي العلاج الطبي الضروري غير المتوفر في ديارهم”.

وتابعت “بعد اكتمال علاجهم، يعود الأطفال وأي من أفراد عائلاتهم المرافقين لهم إلى الشرق الأوسط”.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)