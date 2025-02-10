منظمة دولية: جثث مهاجرين في مقبرتين جماعيتين في ليبيا مصابة بالرصاص

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جنيف (رويترز) – قالت المنظمة الدولية للهجرة يوم الاثنين إن بعض جثث المهاجرين التي عثر عليها في مقبرتين جماعيتين في ليبيا تحمل أثار إصابات بارصاص، مضيفة أن أحد الموقعين يُعتقد أن يحتوي على ما يصل إلى 70 جثة.

وذكرت المنظمة “عبرت المنظمة عن صدمتها وقلقها إزاء اكتشاف مقبرتين جماعيتين في ليبيا تضمان جثث عشرات المهاجرين، وبعضها مصاب بالرصاص”.

وقال مكتب النائب العام في ليبيا إن السلطات الأمنية في البلاد انتشلت بالفعل ما لا يقل عن 28 جثة من المقبرة الجماعية الكبرى بين المقبرتين في الصحراء الواقعة في جنوب شرق ليبيا.