منظمة غير حكومية تندد بإعدام مواطن دين ب”الإرهاب” في السعودية

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نددت منظمة غير حكومية مقرها برلين الإثنين بتنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن سعودي دين “بالإرهاب”، متهمة السلطات بتزوير وثائق تؤكد انتماءه إلى تنظيم القاعدة.

والسبت، تم تنفيذ حكم الاعدام بحق عبد المجيد النمر (59 عاما)، وهو أب لأربعة أطفال ومتحدر من القطيف، وهي محافظة تسكنها غالبية شيعية تقع في شرق المملكة، بعدما دين بالانضمام إلى “خلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة”، على ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

واتهمت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان السلطات السعودية بـ “تزوير” وثائق الاتهام.

وقالت المنظمة الأوروبية السعودية إن هذا الاعدام “دليل جديد على انعدام أي ثقة في كافة مراحل نظام العدالة في السعودية”.

واعتبرت أنه “رسالة واضحة تؤكد استخفاف السعودية التام بالتزاماتها ووعودها، ومضيها في عمليات القتل التي تنتهك القوانين الدولية”.

ولطالما تعرّضت المملكة لانتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان بسبب عمليات الإعدام ونظامها القضائي. كما أنّ منظمات حقوقية تتهمها بقمع الأقلية الشيعية في شرق البلاد.

وأعدمت السعودية بالفعل أكثر من 140 شخصا العام 2024، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس.

بور/ريم/ب ق