منظمة يهودية تقول إن حوادث معاداة السامية ارتفعت في بريطانيا منذ بدء الحرب على إيران

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أفادت منظمة يهودية الأربعاء بأن الحوادث المرتبطة بمعاداة السامية في المملكة المتحدة ارتفعت 21% خلال النصف الأول من العام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في ظل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وقال مارك غاردنر، الرئيس التنفيذي لمنظمة “كوميونيتي سيكيوريتي تراست”، إن “الهجمات التي تستهدف اليهود البريطانيين، تمثّل أيضا اعتداء على بريطانيا ومجتمعنا”.

وذكرت المنظمة أنها سجّلت 1926 حادثة معاداة للسامية بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو، شملت اعتداءات جسدية وهجمات حرق متعمّد، إضافة إلى حادثة طعن رجلين يهوديين أواخر نيسان/أبريل في حي غولدرز غرين شمالي لندن.

ولفتت إلى أن هذا الرقم يمثّل “ثاني أعلى حصيلة تُسجل على الإطلاق” خلال النصف الأول من أيّ عام، علما أن المنظمة سجلت 1598 حادثة خلال الفترة نفسها من العام 2025.

وأضافت أن حادثة الطعن في غولدرز غرين أدت إلى ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاعتداءات والإساءات اليومية المعادية لليهود، إذ سجلت 71 حادثة خلال الأيام الثلاثة التي أعقبت الطعن.

وكانت “حركة أصحاب اليمين الإسلامية” (HAYI) المرتبطة بطهران، أعلنت مسؤوليتها عن سبعة هجمات، من بينها إحراق أربع سيارات إسعاف تابعة لمنظمة “هاتسولا” الخيرية اليهودية في منطقة غولدرز غرين في لندن في آذار/مارس.

وفي تموز/يوليو، فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على الجماعة، مؤكدة “التزامها حماية الجالية اليهودية”. كما اتهمت عناصر من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء هجمات معادية للسامية نفّذتها الجماعة.

كذلك، أشارت المنظمة إلى أن حوادث معاداة السامية في المملكة المتحدة ارتفعت بشكل حادّ منذ هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 الذي نفّذته حركة حماس، والحرب التي أعقبته على قطاع غزة.

ووصفت وزيرة شؤون الشرطة سارة جونز الأرقام الأخيرة بأنها “مروعة”، مبينة أن الحكومة خصّصت 250 مليون جنيه استرليني لتعزيز الإجراءات الأمنية والشرطية في الأحياء ذات الكثافة اليهودية.

ستر/ملك/الح