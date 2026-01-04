منظمتان حقوقيتان: مقتل 16 على الأقل في إيران خلال أسبوع من الاحتجاجات

من الولي الولي

دبي 4 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت منظمتان معنيتان بالدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الأحد إن ما لا يقل عن 16 شخصا لقوا حتفهم خلال أسبوع من الاضطرابات في إيران، حيث انتشرت احتجاجات على التضخم الآخذ في الارتفاع في أنحاء البلاد مما أدى إلى نشوب اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وذكرت منظمة هنجاو الكردية لحقوق الإنسان أن 17 شخصا على الأقل قتلوا منذ بدء الاحتجاجات. وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) إن 16 شخصا على الأقل قتلوا واعتقل 582.

وذكرت وسائل إعلام رسمية ومنظمات معنية بحقوق الإنسان أن الأحداث شهدت سقوط قتلى واعتقالات، إلا أنها أشارت إلى أعداد مختلفة. ولم تتمكن رويترز من التحقق من هذه الأعداد بشكل مستقل.

والاحتجاجات هي الأكبر منذ ثلاث سنوات، وعلى الرغم من أنها أصغر من بعض موجات الاضطرابات السابقة التي هزت الجمهورية الإسلامية، فهي تأتي في فترة تعاني فيها إيران من وضع هش مع تدهور الاقتصاد وتزايد الضغوط الدولية.

* إيران “لن ترضخ للعدو”

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل لمساعدة المتظاهرين إذا واجهوا العنف، وقال يوم الجمعة “مستعدون تماما للانطلاق” لكن دون تحديد أي إجراءات يبحث اتخاذها.

ودفع هذا التحذير مسؤولين إيرانيين بارزين للتهديد بالانتقام من القوات الأمريكية في المنطقة. وقال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي إن بلاده “لن ترضخ للعدو”.

وأشارت التقارير إلى أن أعنف اشتباكات خلال الاحتجاجات وقعت في مناطق تقع غرب إيران، كما شهدت العاصمة طهران ومناطق في وسط البلاد وإقليم بلوشستان في الجنوب احتجاجات واشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.

وفي وقت متأخر من مساء أمس السبت، قال محافظ قم إن شخصين قتلا في الاضطرابات، مضيفا أن أحدهما لقي حتفه إثر انفجار عبوة ناسفة كان يحملها قبل الوصول بها إلى هدفه.

وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) ووكالة تسنيم شبه الرسمية أن السلطات اعتقلت شخصا يدير صفحات على الإنترنت تحرض على الاحتجاجات.

* هبوط العملة الإيرانية

بدأت الاحتجاجات قبل أسبوع بين التجار وأصحاب المتاجر، ثم امتدت إلى طلاب الجامعات ومدن رئيسية، حيث هتف بعض المحتجين بشعارات مناهضة لحكام إيران من رجال الدين.

وتجاوزت نسبة التضخم في إيران 36 بالمئة منذ بداية العام المالي في مارس آذار، وفقد الريال الإيراني حوالي نصف قيمته مقابل الدولار، مما تسبب في معاناة الكثير من الناس.

وفرضت من جديد عقوبات دولية على إيران تتعلق بالبرنامج النووي وواجهت الحكومة صعوبات جمة في توفير المياه والكهرباء في أنحاء البلاد خلال العام وتوقعت هيئات مالية عالمية ركودا في إيران في 2026.

وحاولت السلطات اتباع نهج مزدوج في التعامل مع الاحتجاجات من خلال الاعتراف بالأزمة الاقتصادية وعرض الحوار مع المتظاهرين مع مواجهة مظاهر المعارضة الأكثر حدة بالعنف.

وقال خامنئي أمس السبت إن السلطات ستجري محادثات مع المحتجين لكن “يتعين وضع مثيري الشغب في مكانهم المناسب”.

