منظمون: قوات إسرائيلية تهاجم أسطولا يتجه لغزة واعتراض 48 قاربا

reuters_tickers

3دقائق

إسطنبول 19 مايو أيار (رويترز) – كشف منظمو رحلة أسطول مساعدات يتجه إلى غزة ومقاطع مصورة أن قوات إسرائيلية أطلقت النار اليوم الثلاثاء على قاربين على الأقل ضمن الأسطول لكن إسرائيل نفت إطلاق أي ذخيرة حية ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية.

وأظهرت مقاطع من البث المباشر للأسطول جنودا يطلقون النار على قاربين لكن نوع الذخيرة المستخدم لم يكن واضحا.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان “لم تُطلق أي ذخيرة حية”.

وأضافت “بعد توجيه عدة تحذيرات، استُخدمت وسائل تحذير غير فتاكة تجاه القارب وليس المحتجين. ولم يُصب أي محتج خلال هذه الواقعة” مشيرة فقط إلى الإجراءات المتخذة ضد أحد القوارب.

وأشار أسطول الصمود العالمي على موقعه الإلكتروني إلى اعتراض 48 قاربا واحتجاز نحو 400 شخص، ولا يزال قاربان يبحران في شرق البحر المتوسط.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية أمس الاثنين عبر منصة إكس إنها “لن تسمح بأي انتهاك للحصار البحري القانوني المفروض على غزة”.

وخلال حديثه من أنقرة في وقت متأخر أمس الاثنين، ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتدخل لعرقلة “مسافري الأمل” المشاركين في الأسطول. ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك ضد تصرفات إسرائيل.

وأبحرت قوارب أسطول الصمود العالمي للمرة الثالثة يوم الخميس من جنوب تركيا بعدما اعترضت إسرائيل في المياه الدولية محاولتين سابقتين لتوصيل المساعدات إلى غزة.

وقال المنظمون إن 426 شخصا من 39 دولة يشاركون في الأسطول.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء أنها قررت فرض عقوبات على أربعة أشخاص مرتبطين بما وصفته بالأسطول “المؤيد” لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

ويقول ناشطون مؤيدون للفلسطينيين إن إسرائيل والولايات المتحدة تخلطان خطأ بين دفاع الناشطين عن حقوق الفلسطينيين ودعمهم لحماس.

ويؤكد الفلسطينيون وهيئات إغاثة دولية أن الإمدادات التي تصل إلى غزة لا تزال غير كافية، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تسنى التوصل إليه في أكتوبر تشرين الأول وشمل ضمانات بزيادة المساعدات.

ونزح معظم سكان غزة، الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة، ويعيش الكثير منهم الآن في منازل مدمرة وخيام مؤقتة منصوبة في العراء وعلى جوانب الطرق وفوق أنقاض المباني المدمرة.

وتنفي إسرائيل، التي تسيطر على جميع منافذ غزة، حجب المساعدات عن سكان القطاع.

(إعداد بدور السعودي ونهى زكريا ومحمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)