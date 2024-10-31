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منظمون: محكمة فرنسية تلغي حظرا على مشاركة شركات إسرائيلية في معرض للأسلحة

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باريس (رويترز) – قال منظمو معرض يورونافال للأسلحة البحرية يوم الخميس إن محكمة فرنسية ألغت حظرا حكوميا على مشاركة شركات إسرائيلية في المعرض المقرر عقده الأسبوع المقبل قرب باريس، وهو ما يؤكد تقارير إعلامية سابقة.

وكان القرار الذي اتُخذ في وقت سابق من هذا الشهر بمنع الشركات الإسرائيلية من المشاركة في المعرض هو الأحدث في خلاف دبلوماسي بسبب قلق الحكومة الفرنسية من سلوك إسرائيل في حربي غزة ولبنان. ووصف مسؤولون إسرائيليون هذه الخطوة بأنها “عار”.

وقال متحدث باسم المعرض في تعليقات عبر البريد الإلكتروني “شركة سوجينا المنظمة لمعرض يورونافال تمتثل لقرار المحكمة، تماما كما امتثلت لقرار الحكومة السابق”.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية للصحفيين في إفادة “نقر بهذا الحكم وسنمتثل له”.

ولم ترد المحكمة التجارية في باريس التي اتخذت القرار على طلب من رويترز للتعليق.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت إدارة المعرض، الذي من المقرر أن يقام في الفترة من الرابع إلى السابع من نوفمبر تشرين الثاني، إن الحكومة الفرنسية أبلغتها بأن الوفود الإسرائيلية غير مسموح لها بعرض منصاتها أو معداتها في المعرض. وأثر القرار على سبع شركات إسرائيلية كان من المقرر أن تشارك في المعرض.

وهذه هي المرة الثانية هذا العام التي تسعى فيها فرنسا إلى منع شركات إسرائيلية من المشاركة في معرض كبير في مجال الصناعات الدفاعية.

وعبّر مسؤولون فرنسيون مرارا عن التزام باريس بالحفاظ على أمن إسرائيل وأشاروا إلى أن الجيش الفرنسي لعب دورا في الدفاع عن إسرائيل بعد هجومين شنتهما عليها إيران في أبريل نيسان وفي وقت سابق من هذا الشهر.

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