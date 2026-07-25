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منظومة دفاع جوي تشغلها اليونان تعترض صاروخين فوق السعودية

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أثينا 25 يوليو تموز (رويترز) – ذكرت مصادر أمنية يونانية لرويترز أن منظومة دفاع جوي يشغلها أفراد من الجيش اليوناني في السعودية اعترضت صاروخين باليستيين أطلقا من اليمن اليوم السبت باتجاه مصافي نفط في ينبع.

وكان الدفاع المدني السعودي قد أصدر إنذارا عاجلا في ينبع لتحذير السكان من الخطر.

وقال أحد المصادر “جرى شن الهجوم بصاروخين باليستيين واستهدف المصافي في ينبع”، مضيفا أن الصاروخين أطلقا من اليمن.

وأكد مصدر ثان اعتراض الصاروخين.

وتنشر اليونان بطارية دفاع جوي من طراز باتريوت أمريكي الصنع، يشغلها أفراد يونانيون، في السعودية منذ عام 2021 بموجب اتفاق يهدف للمساعدة على حماية البنية التحتية للطاقة في المملكة. وكانت عملية الاعتراض التي جرت اليوم السبت هي المرة الثانية التي يشغل فيها اليونانيون هذه المنظومة.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

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