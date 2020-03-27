SWI swissinfo.ch هي الوحدة الدولية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية (SBC)، التي تقدم تقارير مُستقلة ومُتباينة ومتوازنة عن سويسرا. من خلال مضمونها التحريري المُتاح بعشر لغات، تصل SWI swissinfo.ch إلى حوالي 75% من سكان العالم.

1. ما هي SWI swissinfo.ch

SWI swissinfo.ch هي خدمة أخبارية ومعلوماتية ألكترونية تأسست في عام 1999. وهي الوريث لإذاعة سويسرا العالميةSwiss Radio International (SRI)، التي بدأت البَث عبر الموجة القصيرة في عام 1935، بوصفها الخدمة السويسرية للموجات القصيرة. خلال الحرب العالمية الثانية، كانت هذه الإذاعة في أغلب الأحيان الرابط الوحيد الذي يجمع حوالي 200,000 مغترب سويسري ومغتربة سويسرية بوطنهم. وفي التقارير التي بثتها خلال الحرب والجُزء الأكبر من القرن العشرين أيضاً، شدَّدَت خدمة الموجة القصيرة على الحياد السويسري والمواقف الديمقراطية للبلد.

كجزءٍ من الخدمة العامة الموكلة إليها، تقدم SWI swissinfo.ch تقارير مُستقلة بشأن السياسة السويسرية، والأعمال التجارية، والعلوم، والثقافة والمجتمع، بالإضافة إلى تقارير عن القضايا التي تهم المواطنين السويسريين المقيمين في الخارج بشكل خاص، بغية التواصل معهم، ومساعدتهم في تكوين رأي حر فيما يتعلق بممارسة حقوقهم السياسية في سويسرا.

تركز SWI swissinfo.ch بشكل خاص على نظام الديمقراطية المُباشرة الذي تعتمده البلاد، وسياسة سويسرا الخارجية، والبحوث العلمية الرائدة، والشركات مُتعددة الجنسيات، والتطورات الحاصلة في جنيف الدولية. تولي SWI swissinfo.ch إهتماماً كبيراً للسياق باعتباره عنصراً أساسياً لضمان فهم التقارير المنشورة خارج حدود سويسرا. كما يمثل تحليل الخبراء للأحداث الدولية الهامة جزءاً كبيراً من تغطيتنا.

الإلتزام - قانون الإذاعة والتلفزيون وميثاقهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية

يجب على SWI swissinfo.ch الإلتزام بالأحكام المنصوص عليها في القانون الفدرالي بشأن الإذاعة والتلفزيونرابط خارجي(RTVG) وميثاق هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية.رابط خارجي بناءً على ذلك، يجب أن تعكس تقاريرها تنوعاً في الآراء والثقافات، وأن تكون مُستقلة صحفياً عن أي مصالح سياسية أو اقتصادية.

هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية هي جمعية غير ربحية، تابعة للقطاع الخاص، مؤلفة من أربعة أقسام تمثل المناطق اللغوية والثقافية في سويسرا، وهي ليست مؤسسة مملوكة للدولة. يزيد عدد العاملين في أقسام الهيئة عن 23,000 موظف.

التمويل

يتم تمويل هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية إلى حدٍ كبير من خلال رسوم الترخيص التي تلزم جميع الأسر والشركات السويسرية بدفعها مقابل تلقي خدمة البث الإذاعي والتلفزيوني. تحصل SWI swissinfo.ch على 50% من تمويلها من رسوم الترخيص هذه، بينما تحصل على النصف المُتبقي من منحة فدرالية، يديرها المكتب الفدرالي للاتصالات (OFCOM).

العهدة الدولية

SWI swissinfo.ch هي واحدة من القنوات الإخبارية والتلفزيونية الأربعة المُكلفة بتقديم خدمة للمشاهدين الأجانب. والقنوات الأخرى هي:tvsvizzera.it وTV5 Monde و3Sat.



2- مجالس الإدارة والتحرير

Larissa M. Bieler

مديرة ورئيسة التحرير

larissa.bieler@swissinfo.chرابط خارجي

Peter Zschaler

رئيس القسم المالي

peter.zschaler@swissinfo.chرابط خارجي

Hubert Zumwald

مسؤول قسم تكنولوجيا الاتصالات

Hubert.zumwald@swissinfo.chرابط خارجي

Maryline Cerf

مديرة قسم الموارد البشرية

maryline.cerf@swissinfo.chرابط خارجي

Reto Gysi von Wartburg

نائب رئيسة التحرير

reto.gysi@swissinfo.chرابط خارجي

Dale Bechtel

Executive Editor, Format Development

محرر تنفيذي، مكلف بالتطوير

dale.bechtel@swissinfo.chرابط خارجي

Patrick Böhler

محرر تنفيذي، مكلف بالجمهور والابتكار

patrick.boehler@swissinfo.chرابط خارجي

Jo Fahy

مسؤولة قسم الوسائط المتعددة

jo.fahy@swissinfo.chرابط خارجي

Veronica De Vore

مسؤولة القسم الانجليزي

veronica.devore@swissinfo.chرابط خارجي

Balz Rigendinger

مسؤول القسم السويسري

balz.rigendinger@swissinfo.chرابط خارجي



3. مبادئ العمل الصحفي - المساءلة

التوازن

تؤخذ جميع الأصوات ذات الصلة بنظر الاعتبار عند اختيار المصادر، لتمكين الجمهور من تكوين رأي مستنير خاص بهم، مبني على الحقائق والآراء المنقولة. لا يشترط وجود هذا التوازن في كل مساهمة، ولكن في مجمل التغطية الشاملة لأي موضوع معين. يقتضي الإلتزام القانوني المُتعلق بالموضوعية، وتنوع الرأي والشفافية، إيلاء عناية خاصة للتقارير المُتعلقة بالإنتخابات أوالتصويت.

الشفافية

نحن نفصح عن مصادرنا في تقاريرنا. لتمكين المستخدمين من تكوين آرائهم الخاصة، فإننا لا نكشف فقط عن الأسماء الأولى والأخيرة لمحاورينا، ولكن أيضاً عن وظائفهم واهتماماتهم الخاصة المُرتبطة بالموضوع. عند الرغبة في إخفاء الهوية، يجب أن تكون الأسباب مُبررة بوضوح وبمصداقية، وإلّا فإننا لن نلجأ إلى ذلك. يُحظَر الإستخدام المباشر لمصادر مجهولة الهوية بالنسبة للصحفيين. في حال وجود أي مصلحة مُكتسبة بالنسبة لصحفيينا، سوف تتم الإشارة إليها ضمن المقالة.

كقاعدة عامة، يتطلب نشر الأخبار مَصدرين مُطابقين مُستَقلَّين عن بعضهما البعض، أو المَصدر الأصلي للمعلومات. يجب أن تكون معلومات المصادر ومصداقيتها قابلة للتحقق في جميع الحالات. يتعين على الصحفيين تعريف أنفسهم بهذه الصفة عند إتصالهم بالمصادر المُحتَملة. وفقاً لقواعد حماية البيانات، لا يجوز تسجيل المحادثة إلا إذا وافق المُحاور على ذلك مُسبَقاً.

الموضوعية

يتبع موظفو التحرير في SWI swissinfo.ch "الإعلانات والتوجيهات بشأن واجبات وحقوق الصحفي" الصادرة عن مجلس الصحافة السويسري، والتي تحدد المسؤوليات المتعلقة بالمصداقية والشفافية والخبرة الفنية، وتدقيق الحقائق المعتمدة، والموضوعية، والعدالة والنزاهة. تنطبق هذه القيم أيضاً على المعلومات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، سواء على منصات SWI swissinfo.ch الرسمية، أو الصفحات الخاصة بالصحفيين، أو خلاصاتهم الشخصية.

المساواة بين الجنسين

تولي SWI swissinfo.ch اهتماماً خاصاً لضمان التمثيل المتساوي للنساء والرجال في جميع مجالات تقاريرها، سواء تعلق الأمر بالتقارير النصية أو الصوتية أو المرئية.

(يمكنك قراءة توجيهات ومبادئ التحرير الكاملة هنارابط خارجي (بالانجليزية)

4. التصحيحات

يجب تصحيح الأخطاء على الفور. سوف يتم إجراء التصحيحات المتعلقة بالمحتوى والكَشف عنها في المقالة. سوف يُصَحَّح الهجاء غير الصحيح والأخطاء المطبعية وما إلى ذلك مباشرة داخل المفردة نفسها، ولا يشترط ذِكر التصويب. عندما يكتب القرّاء إلينا للإشارة إلى الأخطاء، سواء عن طريق البريد أو في قسم التعليقات أو قناة التواصل الاجتماعي، لا بُدَّ لنا من الرَد بسرعة وبشفافية وموضوعية.

يجوز لهيئة التحرير طلب المشورة القانونية في حال تلقيها طلباً من الجمهور بسحب أو حذف مضمون ما.

اتصل بغرفة الأخبار لدينا على english@swissinfo.ch

5 - المُساءلة الخارجية

أ- لجنة SWI swissinfo.ch ضمن مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسري (SRG SSR)

يتم تعيين أعضاء اللجنة من طرف مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية. وهي تقوم بلعب دور تنسيقي وتقدم توصيات. وبالتعاون مع الحكومة، تُعد اللجنة اتفاق الأداء والمهمات الواجب انجازها من قبل SWI وتقوم بتعديله بناءً على ما تتلقاه من مقترحات، وتوصي بالمرشحين والمرشحات للإنتخاب في منصب المدير أو المديرة، وذلك بالتعاون مع المدير العام، وتستطيع اللجنة تقديم طلبات لتغيير مواقع الاستوديوهات. تعتمد اللجنة التقرير السنوي للجودة والخدمة العامة وتقدمه إلى مجلس الإدارة وتضع خططًا للعمل. وفقًا لهذه الخطط وإطار الإنفاق المالي الذي يقرره مجلس الإدارة تقوم اللجنة بتوزيع الإمكانيات والوسائل اللازمة؛ كما تقوم بانتخاب أعضاء مجلس الجمهور.

أَلِس ساخوفا-كلايسلي (الرئيسة)

سابينا سوسْتْرُنك

فنسنت أوغستين

ب - مجلس الجمهور

وفقًا للوائح SWI swissinfo.ch الأساسية، يُؤمّن مجلس الجمهور اتصالاً وثيقًا بين الجمهور ومديري البرامج ويقدم الاستشارات للمسؤولين في كل المسائل المتعلقة ببرامجهم ويرافقهم ويؤآزرهم في عملهم من خلال الملاحظات والتوضيحات والمقترحات والتحفيز ويُقيّم بشكلٍ منتظم التطورات ورسم ونجاح المهمة على مستوى الخارج من زاوية الجودة والأهمية والتنوع والتفرد.

أُورس تسيسـﭭيلر (الرئيس)

سفير سويسري سابق

اللغة الأم: الألمانية

ديكون بَيـَﭭيس (نائب الرئيس)



كاتب

اللغة الأم: الانجليزية

مارينا كارلِن

مديرة مجلة "Russian Switzerland"

ناشرة وكاتبة

اللغة الأم: الروسية

تشوك وو



مهندس ومدير أعمال

اللغة الأم: الصينية

تشينتسيا ديل تسوتّو



أستاذة في جامعة نوشاتيل

اللغة الأم: الإيطالية



س- مكتب الوسيط (أو أمانة الشكاوى)



تتوسط أمانة الشكاوى بين الجمهور، وبالأخص الأشخاص الذين تقصدهم التقارير الصحفية من جهة، والمؤسسات ومكاتب التحرير في SWI من جهة أخرى. تعالج أمانة الشكاوى الاعتراضات الموجهة ضد المحتويات التحريرية المنشورة، وذلك فيما يخص الانتهاكات بحق المبادئ المتعلقة بالمحتوى، وفقًا للمواد 4-6 من القانون الفدرالي للراديو والتلفزيون؛ تدققها وتبذل جهودها كوسيط من أجل التوصل إلى حل يتوافق عليه الطرفان المعنيان.

كل شخص يستطيع أن يشتكي بسبب المحتويات التحريرية التي تنشرها swissinfo.ch. لكن الشكوى يجب أن تقدم خطيًّا وتُبيِّن، في تعليل قصير، أين يكمن العيب في المحتوى التحريري المشتكى منه.

للإتصال ومزيد المعلومات:

السيدة سيلفيا إيغلي فون مات، الوسيطة بين SWI swissinfo.ch والجمهور. (swissinfo.ch)

Sylvia Egli von Matt

swissinfo-ombudsstelle(at)bluewin.ch

6. الحرفية – التوظيف، رفاه الموظفين، التنوع

التوظيف

في عام 2019، مثلت النساء 43% من القوى العاملة في هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية التي التي يعمل فيها حوالي 6000 شخص. وشغلت النساء نسبة 30% من جميع الوظائف على مستوى الإدارة، وهو الهدف المعلن الذي عزمت الهيئة على تحقيقه بحلول عام 2020. تشكل النساء في SWI swissinfo.ch 40% من المجلس التنفيذي وحوالي 40% من رؤساء أقسام التحرير. يعمل أكثر من نصف الموظفين في هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية (57%) بدوام جزئي، وتبلغ هذه النسبة لدى المُدَراء 17%. لزيادة عدد المُدَراء الذين لا يعملون بدوام كامل، تشجع الهيئة عقود العمل بدوام جزئي لجميع التعيينات الجديدة.

الأجور

شاركت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية منذ عام 2013 في نظام الحكومة الفدرالي حول المساواة في الأجور. كانت رواتب النساء اعتباراً من عام 2019 تقل عن رواتب الرجال بنسبة 2,7%. تعمل هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية مع النقابة السويسرية لمُحترفي الإعلام (SSM) لتقليص الفرق أكثر من ذلك.

التدريب https://www.srgssr.ch/en/what-we-do/quality/training-and-development/رابط خارجي

توظف هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية حوالي 50 متدرباً سنوياً كجزءٍ من برنامج يستغرق من 12 إلى 24 شهراً لتوفير التدريب في موقع العمل. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تقدم برامج قصيرة الأجل تتراوح مدتها بين شهر وستة أشهر لمئتي (200) شاب وشابة من المحترفين سنوياً. وتمول هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية أيضاً دورات في الصحافة في المدارس الإعلامية في مناطق سويسرا الناطقة بالألمانية والفرنسية (CFJMرابط خارجي ، AJMرابط خارجي)، كما تنظم دورات في الصحافة في سويسرا الناطقة الإيطالية. ومثل هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، توفر SWI swissinfo.ch دورات تدريبية وتطويرية مُحَدَّدة الأهداف، وبرامج التبادل والإثراء الوظيفي لتنمية قدرات الموظفين بشكل إضافي والنهوض بمسارهم المهني.

رفاه الموظفين https://jobs.swissinfo.ch/en/benefits/رابط خارجي

تدعم هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، بما في ذلك SWI swissinfo.ch، العمل المُتنقل والمَرِن وفي موقع مستقل. يحق للموظفين الحصول على إجازة أمومة لمدة 16 اسبوعاً، أو إجازة أبوة لمدة أسبوعين. بشكل عام، يمكن للموظفين التقدم بطلب للحصول على مساهمات لرعاية الأطفال. يدعم اختصاصيو الصحة المهنية مجموعة واسعة من الأنشطة والخدمات المُقَدَمة للموظفين والتي تم تطوير بعضها بالإشتراك مع لجان الرعاية الصحية الإقليمية والأندية الرياضية.

التنوع

أنشأت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية مجلس التنوع في عام 2019، بمشاركة فعّالة منSWI swissinfo.ch. تم تكليف أعضاء مجلس الإدارة بصياغة سياسة شاملة تراعي العديد من العوامل، بما في ذلك النوع الجنساني والعرق والعمر، باستخدام معايير وطنية أو دولية كمرجع لها.

إلى جانب تغطيتها التحريرية المنتظمة، تقدم SWI swissinfo.ch الأخبار والمعلومات اليومية المصممة للسويسريين المقيمين في الخارج من خلال تطبيق SWI Plus التفاعلي (iOSرابط خارجي ، Androidرابط خارجي).



7 - عشر لغات وثلاث مهمات

تم تجميع اللغات الوطنية، أي الألمانية والفرنسية والإيطالية، معًا لتشكيل وحدة تحرير واحدة. ويتمثل دور القسم "السويسري" في توفير تقارير متعمقة عن السياسات الوطنية والقضايا المجتمعية. أما الفريق الصحفي للقسم الإنجليزي فيتركز اهتمامه على المقالات التي تسلط الضوء على دور سويسرا في العالم، سواء كملاذ ضريبي، أو كلاعب رئيسي في كل شيء من الأدوية إلى السلع، أو نظامها الفريد للتعليم المزدوج الذي أصبح أيضًا سلعة تصدير. يُنتج القسم الإنجليزي أيضًا العديد من المقالات يوميًا من وحدته الإخبارية. أما الأقسام اللغوية أي الإسبانية والبرتغالية والروسية والعربية والصينية واليابانية، فهي تقوم باختيار المواضيع المنتجة باللغة السويسرية أو الإنجليزية الأكثر صلة بالمناطق التي تستهدفها، وتوفر السياق اللازم حتى يتم فهمها، على سبيل المثال، في بوينس آيرس أو طوكيو. كما تهتم هذه الفرق التحريرية بإعداد تقارير حول العلاقات بين سويسرا والدول والجمهور في منطقتهم أو أقاليمهم اللغوية.



8 - السويسريون في الخارج

يجب أن تسهل التغطية التي تقوم بها SWI swissinfo.ch على توثيق العلاقات بين السويسريين المقيمين بالخارج ووطنهم. تاريخياً، ارتبطت SWI swissinfo.ch - كانت تُسمى بداية "خدمة الموجات القصيرة السويسرية" ثم "إذاعة سويسرا العالمية" - بشكل وثيق مع منظمة السويسريين في الخارج. وكلاهما ملتزم بتقديم خدمة للمغتربين السويسريين. إلى جانب التغطية التحريرية المنتظمة، تقدم SWI swissinfo.ch أخبارًا ومعلومات يومية تم إعدادها خصيصًا للسويسريين المقيمين في الخارج عبر تطبيق SWI Plus التفاعلي (iOS ، Android). في عام 2018، كان هناك أكثر من 760.000 مواطن سويسري يعيشون في الخارج، سجّل منهم 140.000 أسماءهم على القوائم الانتخابية.

9 - شراكات

تقيم SWI swissinfo.ch شراكات مع العديد من المنظمات والجمعيات التي تركز على قضايا تحظى بالأهمية خارج حدود سويسرا. غالبًا ما تكون الأحداث والمناقشات العامة محور الشراكات. يمكن أن تشمل مشاركة SWI swissinfo.ch تغطية أحداث مشتركة بعدة لغات، بالإضافة إلى تواجدنا الميداني على عين المكان. إذا كنت ترغب في مزيد من المعلومات، يُرجى إرسال بريد إلكتروني إلينا.

تشتمل قائمة شركاء SWI swissinfo.ch على الأطراف جهات التالية:

· Organisation of the Swiss Abroadرابط خارجي (منظمة السويسريين في الخارج)

· educationsuisse رابط خارجي

· True Story Award (مهرجان التقارير الصحفية)رابط خارجي

· Switzerland Tourismرابط خارجي (هيئة السياحة السويسرية)

· Zentrum für Demokratie Aarauرابط خارجي (مركز دراسات الديمقراطية بمدينة آراو)

· Crypto Valleyرابط خارجي

· National Museum Zurichرابط خارجي (المتحف الوطني السويسري)

· easyvote رابط خارجي(التصويت المُيسّر)

شركاء دوليون من القطاع العام:

راديو كندا الدوليرابط خارجي

راديو رومانيا الدوليرابط خارجي

راديو براغ الدوليرابط خارجي

راديو بولندارابط خارجي

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The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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Bieler مديرة ورئيسة التحرير larissa.bieler@swissinfo.ch Peter Zschaler رئيس القسم المالي peter.zschaler@swissinfo.ch Hubert Zumwald مسؤول قسم تكنولوجيا الاتصالات Hubert.zumwald@swissinfo.ch Maryline Cerf مديرة قسم الموارد البشرية maryline.cerf@swissinfo.ch Reto Gysi von Wartburg نائب رئيسة التحرير reto.gysi@swissinfo.ch Dale Bechtel Executive Editor, Format Development محرر تنفيذي، مكلف بالتطوير dale.bechtel@swissinfo.ch Patrick Böhler محرر تنفيذي، مكلف بالجمهور والابتكار patrick.boehler@swissinfo.ch Jo Fahy مسؤولة قسم الوسائط المتعددة jo.fahy@swissinfo.ch Veronica De Vore مسؤولة القسم الانجليزي veronica.devore@swissinfo.ch Balz Rigendinger مسؤول القسم السويسري balz.rigendinger@swissinfo.ch 3. مبادئ العمل الصحفي - المساءلة التوازن تؤخذ جميع الأصوات ذات الصلة بنظر الاعتبار عند اختيار المصادر، لتمكين الجمهور من تكوين رأي مستنير خاص بهم، مبني على الحقائق والآراء المنقولة. لا يشترط وجود هذا التوازن في كل مساهمة، ولكن في مجمل التغطية الشاملة لأي موضوع معين. يقتضي الإلتزام القانوني المُتعلق بالموضوعية، وتنوع الرأي والشفافية، إيلاء عناية خاصة للتقارير المُتعلقة بالإنتخابات أوالتصويت. الشفافية نحن نفصح عن مصادرنا في تقاريرنا. لتمكين المستخدمين من تكوين آرائهم الخاصة، فإننا لا نكشف فقط عن الأسماء الأولى والأخيرة لمحاورينا، ولكن أيضاً عن وظائفهم واهتماماتهم الخاصة المُرتبطة بالموضوع. عند الرغبة في إخفاء الهوية، يجب أن تكون الأسباب مُبررة بوضوح وبمصداقية، وإلّا فإننا لن نلجأ إلى ذلك. يُحظَر الإستخدام المباشر لمصادر مجهولة الهوية بالنسبة للصحفيين. في حال وجود أي مصلحة مُكتسبة بالنسبة لصحفيينا، سوف تتم الإشارة إليها ضمن المقالة. كقاعدة عامة، يتطلب نشر الأخبار مَصدرين مُطابقين مُستَقلَّين عن بعضهما البعض، أو المَصدر الأصلي للمعلومات. يجب أن تكون معلومات المصادر ومصداقيتها قابلة للتحقق في جميع الحالات. يتعين على الصحفيين تعريف أنفسهم بهذه الصفة عند إتصالهم بالمصادر المُحتَملة. وفقاً لقواعد حماية البيانات، لا يجوز تسجيل المحادثة إلا إذا وافق المُحاور على ذلك مُسبَقاً. الموضوعية يتبع موظفو التحرير في SWI swissinfo.ch "الإعلانات والتوجيهات بشأن واجبات وحقوق الصحفي" الصادرة عن مجلس الصحافة السويسري، والتي تحدد المسؤوليات المتعلقة بالمصداقية والشفافية والخبرة الفنية، وتدقيق الحقائق المعتمدة، والموضوعية، والعدالة والنزاهة. تنطبق هذه القيم أيضاً على المعلومات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، سواء على منصات SWI swissinfo.ch الرسمية، أو الصفحات الخاصة بالصحفيين، أو خلاصاتهم الشخصية. المساواة بين الجنسين تولي SWI swissinfo.ch اهتماماً خاصاً لضمان التمثيل المتساوي للنساء والرجال في جميع مجالات تقاريرها، سواء تعلق الأمر بالتقارير النصية أو الصوتية أو المرئية. (يمكنك قراءة توجيهات ومبادئ التحرير الكاملة هنا (بالانجليزية) 4. التصحيحات يجب تصحيح الأخطاء على الفور. سوف يتم إجراء التصحيحات المتعلقة بالمحتوى والكَشف عنها في المقالة. سوف يُصَحَّح الهجاء غير الصحيح والأخطاء المطبعية وما إلى ذلك مباشرة داخل المفردة نفسها، ولا يشترط ذِكر التصويب. عندما يكتب القرّاء إلينا للإشارة إلى الأخطاء، سواء عن طريق البريد أو في قسم التعليقات أو قناة التواصل الاجتماعي، لا بُدَّ لنا من الرَد بسرعة وبشفافية وموضوعية. يجوز لهيئة التحرير طلب المشورة القانونية في حال تلقيها طلباً من الجمهور بسحب أو حذف مضمون ما. اتصل بغرفة الأخبار لدينا على english@swissinfo.ch 5 - المُساءلة الخارجية أ- لجنة SWI swissinfo.ch ضمن مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسري (SRG SSR) يتم تعيين أعضاء اللجنة من طرف مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية. وهي تقوم بلعب دور تنسيقي وتقدم توصيات. وبالتعاون مع الحكومة، تُعد اللجنة اتفاق الأداء والمهمات الواجب انجازها من قبل SWI وتقوم بتعديله بناءً على ما تتلقاه من مقترحات، وتوصي بالمرشحين والمرشحات للإنتخاب في منصب المدير أو المديرة، وذلك بالتعاون مع المدير العام، وتستطيع اللجنة تقديم طلبات لتغيير مواقع الاستوديوهات. تعتمد اللجنة التقرير السنوي للجودة والخدمة العامة وتقدمه إلى مجلس الإدارة وتضع خططًا للعمل. وفقًا لهذه الخطط وإطار الإنفاق المالي الذي يقرره مجلس الإدارة تقوم اللجنة بتوزيع الإمكانيات والوسائل اللازمة؛ كما تقوم بانتخاب أعضاء مجلس الجمهور. أَلِس ساخوفا-كلايسلي (الرئيسة) سابينا سوسْتْرُنك فنسنت أوغستين ب - مجلس الجمهور وفقًا للوائح SWI swissinfo.ch الأساسية، يُؤمّن مجلس الجمهور اتصالاً وثيقًا بين الجمهور ومديري البرامج ويقدم الاستشارات للمسؤولين في كل المسائل المتعلقة ببرامجهم ويرافقهم ويؤآزرهم في عملهم من خلال الملاحظات والتوضيحات والمقترحات والتحفيز ويُقيّم بشكلٍ منتظم التطورات ورسم ونجاح المهمة على مستوى الخارج من زاوية الجودة والأهمية والتنوع والتفرد. أُورس تسيسـﭭيلر (الرئيس) سفير سويسري سابق اللغة الأم: الألمانية ديكون بَيـَﭭيس (نائب الرئيس) كاتب اللغة الأم: الانجليزية مارينا كارلِن مديرة مجلة "Russian Switzerland" ناشرة وكاتبة اللغة الأم: الروسية تشوك وو مهندس ومدير أعمال اللغة الأم: الصينية تشينتسيا ديل تسوتّو أستاذة في جامعة نوشاتيل اللغة الأم: الإيطالية س- مكتب الوسيط (أو أمانة الشكاوى) تتوسط أمانة الشكاوى بين الجمهور، وبالأخص الأشخاص الذين تقصدهم التقارير الصحفية من جهة، والمؤسسات ومكاتب التحرير في SWI من جهة أخرى. تعالج أمانة الشكاوى الاعتراضات الموجهة ضد المحتويات التحريرية المنشورة، وذلك فيما يخص الانتهاكات بحق المبادئ المتعلقة بالمحتوى، وفقًا للمواد 4-6 من القانون الفدرالي للراديو والتلفزيون؛ تدققها وتبذل جهودها كوسيط من أجل التوصل إلى حل يتوافق عليه الطرفان المعنيان. كل شخص يستطيع أن يشتكي بسبب المحتويات التحريرية التي تنشرها swissinfo.ch. لكن الشكوى يجب أن تقدم خطيًّا وتُبيِّن، في تعليل قصير، أين يكمن العيب في المحتوى التحريري المشتكى منه. للإتصال ومزيد المعلومات: Sylvia Egli von Matt swissinfo-ombudsstelle(at)bluewin.ch 6. الحرفية – التوظيف، رفاه الموظفين، التنوع التوظيف في عام 2019، مثلت النساء 43% من القوى العاملة في هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية التي التي يعمل فيها حوالي 6000 شخص. وشغلت النساء نسبة 30% من جميع الوظائف على مستوى الإدارة، وهو الهدف المعلن الذي عزمت الهيئة على تحقيقه بحلول عام 2020. تشكل النساء في SWI swissinfo.ch 40% من المجلس التنفيذي وحوالي 40% من رؤساء أقسام التحرير. يعمل أكثر من نصف الموظفين في هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية (57%) بدوام جزئي، وتبلغ هذه النسبة لدى المُدَراء 17%. لزيادة عدد المُدَراء الذين لا يعملون بدوام كامل، تشجع الهيئة عقود العمل بدوام جزئي لجميع التعيينات الجديدة. الأجور شاركت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية منذ عام 2013 في نظام الحكومة الفدرالي حول المساواة في الأجور. كانت رواتب النساء اعتباراً من عام 2019 تقل عن رواتب الرجال بنسبة 2,7%. تعمل هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية مع النقابة السويسرية لمُحترفي الإعلام (SSM) لتقليص الفرق أكثر من ذلك. التدريب https://www.srgssr.ch/en/what-we-do/quality/training-and-development/ توظف هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية حوالي 50 متدرباً سنوياً كجزءٍ من برنامج يستغرق من 12 إلى 24 شهراً لتوفير التدريب في موقع العمل. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تقدم برامج قصيرة الأجل تتراوح مدتها بين شهر وستة أشهر لمئتي (200) شاب وشابة من المحترفين سنوياً. وتمول هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية أيضاً دورات في الصحافة في المدارس الإعلامية في مناطق سويسرا الناطقة بالألمانية والفرنسية (CFJM ، AJM)، كما تنظم دورات في الصحافة في سويسرا الناطقة الإيطالية. ومثل هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، توفر SWI swissinfo.ch دورات تدريبية وتطويرية مُحَدَّدة الأهداف، وبرامج التبادل والإثراء الوظيفي لتنمية قدرات الموظفين بشكل إضافي والنهوض بمسارهم المهني. رفاه الموظفين https://jobs.swissinfo.ch/en/benefits/ تدعم هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، بما في ذلك SWI swissinfo.ch، العمل المُتنقل والمَرِن وفي موقع مستقل. يحق للموظفين الحصول على إجازة أمومة لمدة 16 اسبوعاً، أو إجازة أبوة لمدة أسبوعين. بشكل عام، يمكن للموظفين التقدم بطلب للحصول على مساهمات لرعاية الأطفال. يدعم اختصاصيو الصحة المهنية مجموعة واسعة من الأنشطة والخدمات المُقَدَمة للموظفين والتي تم تطوير بعضها بالإشتراك مع لجان الرعاية الصحية الإقليمية والأندية الرياضية. التنوع أنشأت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية مجلس التنوع في عام 2019، بمشاركة فعّالة منSWI swissinfo.ch. تم تكليف أعضاء مجلس الإدارة بصياغة سياسة شاملة تراعي العديد من العوامل، بما في ذلك النوع الجنساني والعرق والعمر، باستخدام معايير وطنية أو دولية كمرجع لها. إلى جانب تغطيتها التحريرية المنتظمة، تقدم SWI swissinfo.ch الأخبار والمعلومات اليومية المصممة للسويسريين المقيمين في الخارج من خلال تطبيق SWI Plus التفاعلي (iOS ، Android). 7 - عشر لغات وثلاث مهمات تم تجميع اللغات الوطنية، أي الألمانية والفرنسية والإيطالية، معًا لتشكيل وحدة تحرير واحدة. ويتمثل دور القسم "السويسري" في توفير تقارير متعمقة عن السياسات الوطنية والقضايا المجتمعية. أما الفريق الصحفي للقسم الإنجليزي فيتركز اهتمامه على المقالات التي تسلط الضوء على دور سويسرا في العالم، سواء كملاذ ضريبي، أو كلاعب رئيسي في كل شيء من الأدوية إلى السلع، أو نظامها الفريد للتعليم المزدوج الذي أصبح أيضًا سلعة تصدير. يُنتج القسم الإنجليزي أيضًا العديد من المقالات يوميًا من وحدته الإخبارية. أما الأقسام اللغوية أي الإسبانية والبرتغالية والروسية والعربية والصينية واليابانية، فهي تقوم باختيار المواضيع المنتجة باللغة السويسرية أو الإنجليزية الأكثر صلة بالمناطق التي تستهدفها، وتوفر السياق اللازم حتى يتم فهمها، على سبيل المثال، في بوينس آيرس أو طوكيو. كما تهتم هذه الفرق التحريرية بإعداد تقارير حول العلاقات بين سويسرا والدول والجمهور في منطقتهم أو أقاليمهم اللغوية. 8 - السويسريون في الخارج يجب أن تسهل التغطية التي تقوم بها SWI swissinfo.ch على توثيق العلاقات بين السويسريين المقيمين بالخارج ووطنهم. تاريخياً، ارتبطت SWI swissinfo.ch - كانت تُسمى بداية "خدمة الموجات القصيرة السويسرية" ثم "إذاعة سويسرا العالمية" - بشكل وثيق مع منظمة السويسريين في الخارج. وكلاهما ملتزم بتقديم خدمة للمغتربين السويسريين. إلى جانب التغطية التحريرية المنتظمة، تقدم SWI swissinfo.ch أخبارًا ومعلومات يومية تم إعدادها خصيصًا للسويسريين المقيمين في الخارج عبر تطبيق SWI Plus التفاعلي (iOS ، Android). في عام 2018، كان هناك أكثر من 760.000 مواطن سويسري يعيشون في الخارج، سجّل منهم 140.000 أسماءهم على القوائم الانتخابية. 9 - شراكات تقيم SWI swissinfo.ch شراكات مع العديد من المنظمات والجمعيات التي تركز على قضايا تحظى بالأهمية خارج حدود سويسرا. غالبًا ما تكون الأحداث والمناقشات العامة محور الشراكات. يمكن أن تشمل مشاركة SWI swissinfo.ch تغطية أحداث مشتركة بعدة لغات، بالإضافة إلى تواجدنا الميداني على عين المكان. إذا كنت ترغب في مزيد من المعلومات، يُرجى إرسال بريد إلكتروني إلينا. تشتمل قائمة شركاء SWI swissinfo.ch على الأطراف جهات التالية: · Organisation of the Swiss Abroad (منظمة السويسريين في الخارج) · educationsuisse · True Story Award (مهرجان التقارير الصحفية) · Switzerland Tourism (هيئة السياحة السويسرية) · Zentrum für Demokratie Aarau (مركز دراسات الديمقراطية بمدينة آراو) · Crypto Valley · National Museum Zurich (المتحف الوطني السويسري) · easyvote (التصويت المُيسّر) شركاء دوليون من القطاع العام: راديو كندا الدولي راديو رومانيا الدولي راديو براغ الدولي راديو بولندا