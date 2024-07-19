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من هم الحوثيون؟ ولماذا أعلنوا استهداف إسرائيل بطائرة مسيرة؟

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من مها الدهان ومايكل جورجي

(رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي وخدمات الطوارئ إن هجوما على ما يبدو بطائرة مسيرة استهدف وسط تل أبيب في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة مما أسفر عن مقتل رجل وإصابة أربعة أشخاص بجروح طفيفة.

وأعلنت حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع بعد ساعات من تأكيد الجيش الإسرائيلي أنه قتل قائدا كبيرا في جماعة حزب الله المدعومة من إيران في جنوب لبنان. ولم يتسبب الانفجار في إطلاق دوي صفارات الإنذار.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين إن الحركة أطلقت طائرة مسيرة على تل أبيب التي ستظل “هدفا أساسيا في مرمى أسلحتنا”.

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