هذا المحتوى تم نشره يوم 13 نوفمبر, 2019 05:31 م

SWI swissinfo.ch، هي أصغر وحدة من وحدات هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، لكنها تقوم بمساهمةٍ كبيرة في مجال الخدمة السويسرية العامة.

SWI swissinfo.ch تقيّم الحوادث والتطورات والقرارات بشكلٍ نقدي قائم على النظر في خلفياتها وتهيّئ للجمهور الأجنبي المعرفة الضرورية لكل ما يتعلق بأوليّاتها، وذلك بالوسائط المتعددة وبالمنظور الراهن.

SWI swissinfo.ch تتوجه للسويسريات والسويسريين الذين يعيشون في الخارج وجميع المهتمين بالشؤون السويسرية في العالم، ويقوم الصحفيون والصحافيات فيها بإعداد تقاريرهم بشكلٍ موزون ومتعمق في خلفيات الحوادث التي تجري في سويسرا، ولكنهم يقيّمون أيضًا بشكلٍ مستقل أهم المواضيع الدولية الساخنة والصراعات والحوادث الراهنة في العالم من وجهة النظر السويسرية.

من يحبنا، يفهم سويسرا

توجد في الخارج صورٌ نمطية وتصورات مشوهة عن سويسرا. SWI swissinfo.ch تنقل صورةً واقعية للدولة والاقتصاد والمجتمع. نحن نفهم هذه المواضيع ونقرّبها للمستخدمات والمستخدمين على المستوى الدولي بصورة يستطيعون فهمها. بفضل معرفتنا المتخصصة واستقلاليتنا، حققنا مصداقية عالية في سويسرا وعلى المستوى الدولي.

SWI swissinfo.ch تقوم بمهمتها المكلفة بها بشكلٍ مشترك مع tvsvizzera.itرابط خارجي و TV5 Mondeرابط خارجي و 3Satرابط خارجي وتصل شهريًّا إلى ما يقارب مليون مستخدم ومستخدمة (قرّاء متميزون) في مختلف أنحاء العالم.

SWI swissinfo.ch تقدم سويسرا للجمهور الدولي بشكلٍ نقدي، مستقل، ذي أهمية، مُلَبٍّ للحاجة، موثوق ومفهوم. في التقارير اليومية يركز الصحفيون والصحفيات على المواضيع الأكثر أهمية، يتعمقون فيها، يحللونها، يوضحونها ويقيّمونها.

لا تقتصر المواضيع الهامة على الاقتراعات أو السياسة الخارجية السويسرية، بل تتعدى ذلك إلى الجدل الثقافي وتحولات المناخ والمنظمات الأممية والشركات العالمية والمجموعات المتحدة منها، والتي تتخذ من سويسرا مقرّاً لها.

بالإضافة إلى ذلك تقدم SWI swissinfo.ch خدمة مهمة على المستوى العالمي تتمثل بإعداد مواد متعددة اللغات من المعلومات الراهنة والمجادلات الدائرة حول القضايا الاجتماعية والسياسية السويسرية.



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The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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