مهاجرون ينطلقون من المكسيك سعيا للوصول إلى الولايات المتحدة قبل تنصيب ترامب

afp_tickers

2دقائق

انطلقت قافلة تضم حوالى 1500 مهاجر من مدينة تاباتشولا في جنوب المكسيك، قرب غواتيمالا، سيرا على الأقدام الأربعاء، سعيا للوصول إلى الحدود الأميركية قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي تعهد ترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين، في كانون الثاني/يناير المقبل.

وقال الكولومبي ياميل إنريكيز لوكالة فرانس برس “فكرتي هي الوصول والحصول على موعد (من سلطات الهجرة) قبل أن يتولى (ترامب) السلطة”. وأضاف “إذا لم أحصل على الموعد قبل تنصيبه، سأترك الأمر لمشيئة الله”.

وتعهد ترامب الذي فاز في انتخابات كانت الهجرة غير النظامية فيها قضية رئيسية، إعلان حالة طوارئ وطنية بشأن أمن الحدود واللجوء إلى الجيش الأميركي لتنفيذ عملية ترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين.

من جهتها، قالت الفنزويلية زوليكا كارينيو إنها تخشى “البقاء على هذا الجانب من الحدود”، ما يعني أن رحلاتها الشاقة التي قامت بها حتى الآن لدخول الولايات المتحدة ستذهب “سدى”.

وتقدّر السلطات أن حوالى 11 مليون شخص يعيشون في الولايات المتحدة بشكل غير نظامي، وقد أثار ترامب مخاوف بتصريحاته التي قال فيها إن هناك “غزوا” حاليا لمهاجرين سيغتصبون ويقتلون أميركيين.

من جهتها، قالت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم الأربعاء إن حكومتها تعد تقريرا يسلط الضوء على مساهمة العمال من بلادها في الاقتصاد الأميركي، ستقدّمه لدونالد ترامب.

ستر-يوغ/الح