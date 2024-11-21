مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

مهاجرون ينطلقون من المكسيك سعيا للوصول إلى الولايات المتحدة قبل تنصيب ترامب

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

انطلقت قافلة تضم حوالى 1500 مهاجر من مدينة تاباتشولا في جنوب المكسيك، قرب غواتيمالا، سيرا على الأقدام الأربعاء، سعيا للوصول إلى الحدود الأميركية قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي تعهد ترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين، في كانون الثاني/يناير المقبل.

وقال الكولومبي ياميل إنريكيز لوكالة فرانس برس “فكرتي هي الوصول والحصول على موعد (من سلطات الهجرة) قبل أن يتولى (ترامب) السلطة”. وأضاف “إذا لم أحصل على الموعد قبل تنصيبه، سأترك الأمر لمشيئة الله”.

وتعهد ترامب الذي فاز في انتخابات كانت الهجرة غير النظامية فيها قضية رئيسية، إعلان حالة طوارئ وطنية بشأن أمن الحدود واللجوء إلى الجيش الأميركي لتنفيذ عملية ترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين.

من جهتها، قالت الفنزويلية زوليكا كارينيو إنها تخشى “البقاء على هذا الجانب من الحدود”، ما يعني أن رحلاتها الشاقة التي قامت بها حتى الآن لدخول الولايات المتحدة ستذهب “سدى”.

وتقدّر السلطات أن حوالى 11 مليون شخص يعيشون في الولايات المتحدة بشكل غير نظامي، وقد أثار ترامب مخاوف بتصريحاته التي قال فيها إن هناك “غزوا” حاليا لمهاجرين سيغتصبون ويقتلون أميركيين.

من جهتها، قالت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم الأربعاء إن حكومتها تعد تقريرا يسلط الضوء على مساهمة العمال من بلادها في الاقتصاد الأميركي، ستقدّمه لدونالد ترامب.

ستر-يوغ/الح

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
325 إعجاب
206 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
105 إعجاب
82 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: زينو زوكّاتيلّي

هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟

هل هناك حكاية عن سويسرا أثارت اهتمامك؟ شاركنا وشاركينا بها، فقد نقوم بتسليط الضوء عليها في مقال قادم!

شارك في الحوار
3 إعجاب
4 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية