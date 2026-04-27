مهاجم حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض يمثل الاثنين أمام القضاء

يمثل المسلح الذي حاول اقتحام حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض، أمام القضاء الاثنين بعد محاولة الاعتداء الجديدة التي كانت تستهدف الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأعلن البيت الأبيض الأحد أن المشتبه به الذي عرفت عنه وسائل الإعلام الأميركية باسم كول توماس آلن ويبلغ 31 عاما، كان يسعى لاغتيال ترامب وعدد من كبار مسؤولي إدارته خلال حفل العشاء السنوي الذي أقيم مساء السبت في واشنطن.

وسارع عناصر من الجهاز السري المكلف أمن كبار الشخصيات، إلى إخراج ترامب وزوجته ميلانيا ونائبه جاي دي فانس من القاعة وسط الفوضى التي خيمت عند وقوع الهجوم.

وقام المهاجم بإطلاق النار على عناصر الأمن الذين سيطروا عليه قبل أن يتمكن من دخول القاعة.

ويمثل المشتبه به المتحدر من تورانس في الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا، خلال النهار أمام قاض فدرالي في واشنطن.

ومن المتوقع أن توجه إليه تهمتا حيازة أسلحة نارية لارتكاب جريمة عنيفة والاعتداء على عنصر فدرالي بواسطة سلاح خطير.

وقال وزير العدل بالإنابة تود بلانش لشبكة “سي بي إس” إن معلومات “أولية” تشير إلى أن المشتبه به “كان يستهدف أعضاء في إدارة” ترامب.

وأضاف أن المهاجم “لا يتعاون بشكل نشط” مع التحقيق، غير أن المحققين يعتقدون أنه انتقل إلى واشنطن بالقطار من لوس أنجليس مرورا بشيكاغو للإفلات من المراقبة المفروضة على النقل الجوي.

ورجح بلانش أن يكون المشتبه به “اشترى الأسلحة خلال العامين المنصرمين”.

وأظهرت لقطات من كاميرات المراقبة نشرها ترامب نفسه على شبكته “تروث سوشال”، المهاجم يهرع ويقتحم نقطة تفتيش أمنية عند مدخل القاعة حيث كان يقام حفل العشاء، فيما سارع عدد من عناصر الأمن إلى إشهار أسلحتهم.

وأفادت الشرطة بأن مطلق النار كان يحمل بندقية صيد ومسدسا وعددا من السكاكين، وأطلق النار على أحد عناصر الأمن لكن سترته الواقية من الرصاص حمته من الإصابة. كما لم يصب المهاجم بجروح.

– “غير قلق” –

وبلبلت الحادثة هذا الحفل السنوي الذي يجمع أوساط السياسة والإعلام ، واضطر مئات المدعوين إلى التمدد أرضا بين الطاولات في قاعة الاحتفالات الواسعة في فندق هيلتون.

وقال الرئيس في مقابلة بثتها شبكة سي بي إس ضمن برنامج “سيكستي مينتس” (60 دقيقة) “لم أشعر بالقلق، إنني أفهم الحياة. نعيش في عالم مجنون”.

وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز الأحد إن المهاجم الذي وصفه بشخص “مختل للغاية”، كتب بيانا “معاديا بشدة للمسيحيين”، فيما أوردت عدة وسائل إعلام أميركية نصا قالت إنه أرسله إلى عائلته بصورة خاصة وأفاد فيه بأنه سيستهدف مسؤولين “من الأعلى إلى الأدنى مرتبة”.

وتوالت ردود الفعل من قادة العالم أعربوا فيها عن “صدمتهم” و”دعمهم” لترامب، منددين بالعنف السياسي.

ومن بين هؤلاء العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث الذي يبدأ الإثنين زيارة دولة للولايات المتحدة، والذي أعرب عن “ارتياحه” لنجاة ترامب، فيما أكد قصر باكنغهام الاحد أن الزيارة “ستجري كما هو مقرر”.

وسبق أن استُهدف ترامب بمحاولة اغتيال أثناء تجمّع انتخابي في باتلر بولاية بنسلفانيا عام 2024 قبل الانتخابات الرئاسية. وأطلق مسلّح حينها طلقات فقتل أحد الحاضرين وأصاب المرشح الجمهوري بجروح طفيفة في أذنه.

وبعد بضعة أشهر، أوقف رجل آخر بعدما رأى عنصر في جهاز الخدمة السريّة فوهة بندقية بارزة من بين الشجيرات في محيط ملعب في ويست بالم بيتش حيث كان ترامب يلعب جولة من الغولف.

وفندق هيلتون واشنطن حيث وقعت الحادثة، هو نفسه الموقع الذي تعرّض فيه الرئيس الجمهوري الأسبق رونالد ريغان لمحاولة اغتيال بالرصاص عام 1981.

