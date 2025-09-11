مهرجان بلجيكي يلغي عرضا لأوركسترا ألمانية بسبب قائدها الإسرائيلي

afp_tickers

3دقائق

أعلن منظمو مهرجان بلجيكي الأربعاء إلغاء عرض لأوركسترا ألمانية بارزة بسبب قائد الفرقة الإسرائيلي، ما أثار رد فعل غاضبا من برلين.

كان من المقرر أن تقدم أوركسترا ميونيخ الفيلهارمونية عرضا في 18 أيلول/سبتمبر في مهرجان “فلاندرز فستيفال غنت” بقيادة قائدها الرئيسي المقبل الإسرائيلي لاهف شاني.

لكن شاني الذي يتولى رسميا قيادة أوركسترا ميونيخ في موسم 2026/2027، يشغل حاليا منصب المدير الموسيقي للأوركسترا الفيلهارمونية الإسرائيلية.

ونتيجة لذلك، قال منظمو المهرجان إنهم “غير قادرين على تقديم توضيح كافٍ بشأن موقفه” تجاه الحكومة الإسرائيلية التي تثير عملياتها المستمرة في إطار الحرب على حركة حماس الفلسطينية في غزة انتقادات دولية واسعة.

وأوضح المنظمون في بيان “اخترنا الامتناع عن التعاون مع شركاء لم ينأوا بأنفسهم بشكل قاطع عن ذلك النظام”، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن شاني “دافع عن السلام والمصالحة مرات عدة في الماضي”.

ولفت المنظمون إلى أن “الوضع الراهن” يُثير “ردود فعل عاطفية”، مبدين الحرص على “الحفاظ على هدوء” الحدث، وفق البيان.

غير أن هذه الخطوة أثارت انتقادات رسمية في برلين، حيث وصفها وزير الثقافة الألماني ولفرام فايمر بأنها “عار على أوروبا”.

وقال في بيان “تحت ستار انتقاد مزعوم لإسرائيل، تُمارَس هنا مقاطعة ثقافية”.

لطالما كانت ألمانيا من أقوى حلفاء إسرائيل الدوليين، رغم تزايد الانتقادات من برلين مع استمرار الحملة الإسرائيلية في غزة.

كذلك، اعتبر وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو أن إلغاء العرض الموسيقي خطوة “مبالغ فيها”.

وقال لإذاعة “ار تي بي اف المحلية “يجب ألا نخلط بين المجتمع اليهودي والإسرائيليين وسياسات (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو”.

باشرت إسرائيل حربها في قطاع غزة في أعقاب هجوم غير مسبوق نفذته حماس على الأراضي الإسرائيلية في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وتثير الظروف الإنسانية الكارثية في غزة نتيجة الحملة الإسرائيلية والحصار المستمر غضبا شعبيا واسعا في أوروبا، وسط انقسام حكومات المنطقة حول كيفية الرد.

بور-سر-ماد-اب/جك/غ ر