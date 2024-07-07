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مهمة بحرية أوروبية: دمرنا طائرتين مسيرتين في خليج عدن

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أثينا (رويترز) – قالت مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية المعنية بحماية السفن لدى عبورها للبحر الأحمر إن الفرقاطة (بسارا) التابعة لها دمرت طائرتين مسيرتين في منطقة خليج عدن يوم الأحد.

وبدأت المهمة التي تحمل اسم (أسبيدس) في فبراير شباط لمواجهة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على سفن بالمنطقة تشنها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران. وتقول الجماعة إنها تشن الهجمات تضامنا مع الفلسطينيين في حرب غزة.

ولدول أخرى منها الولايات المتحدة قوات بحرية نشطة في المنطقة.

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