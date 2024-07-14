مهمة بحرية أوروبية تقول إنها دمرت طائرة مسيرة في خليج عدن

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أثينا (رويترز) – قالت المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي التي تضطلع بمهام حماية السفن في البحر الأحمر إن الفرقاطة (بسارا) التابعة لها دمرت طائرة مسيرة في خليج عدن يوم الأحد.

وبدأت المهمة التي تحمل اسم (أسبيدس) في فبراير شباط لمواجهة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على سفن بالمنطقة تشنها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران. وتقول الجماعة إنها تشن الهجمات تضامنا مع الفلسطينيين وسط الحرب الإسرائيلية في غزة.

ولدول أخرى منها الولايات المتحدة قوات بحرية تعمل في المنطقة.