مواجهات جديدة ليلا بين إسرائيل وحزب الله تسبق معاودة المفاوضات

تواصلت المواجهات ليلا بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب موافقة الجانبين على وقف الأعمال القتالية قبل جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان والدولة العبرية تُعقد الثلاثاء في واشنطن.

ولوّح الحرس الثوري الإيراني الاثنين بـ”فتح جبهات جديدة” ما لم توقف إسرائيل عملياتها العسكرية في لبنان.

وفي الموازاة، يعقد لبنان وإسرائيل اللذين لا تربطهما علاقات دبلوماسية جولة جديدة الثلاثاء والأربعاء من المحادثات التي يعارضها حزب الله، هي الرابعة منذ اندلاع الحرب في مطلع آذار/مارس الفائت.

ورأى الرئيس اللبناني جوزاف عون أن “التفاوض أسلم من الحرب (…)ونحن ليس لدينا خيار آخر” لوقف الحرب، معتبرا أن بلده يواجه “عدوانا إسرائيليا شرسا” من إسرائيل التي وسعت عملياتها ضد حزب االله.

ويشنّ الجيش الإسرائيلي في لبنان أعمق توغّل عسكري له في البلاد منذ عام 2000، حين انسحب منه بعد 18 عاما من الاحتلال.

وأعلنت إسرائيل الإثنين انها ستقصف الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، مما تسبب بحركة نزوح كثيفة من المنطقة. وعلّل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو هذه التهديدات بـ”الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار في لبنان” من قبل حزب الله، والهجمات ضد إسرائيل.

وأشار موقع “أكسيوس” الأميركي إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصف نتنياهو بأنه “مجنون كليا”، واتّهمه خلال مكالمة هاتفية بتعريض مفاوضات السلام مع إيران للخطر.

وأعلن ترامب على منصّته “تروث سوشال” أنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي “عدم شن غارة كبيرة على بيروت” وأن نتانياهو استجاب. وأضاف “لن تتوجه أي قوات إلى بيروت، وأي قوات في طريقها قد عادت أدراجها بالفعل”.

كما أعلن أنه أجرى “مكالمة جيدة جدا” مع حزب الله من خلال وسطاء، مضيفا أن الحزب المدعوم من إيران وافق على “وقف كل عمليات إطلاق النار”.

وتابع “إسرائيل لن تهاجمهم، وهم لن يهاجموا إسرائيل”.

كذلك أكد لبنان “موافقة حزب الله على المقترح الأميركي الذي يقضي بوقفٍ متبادل للهجمات”.

وأضافت “بموجب الترتيب المقترح، تتوقف الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل امتناع حزب الله عن تنفيذ هجمات ضد إسرائيل، على أن يتم توسيع إطار وقف إطلاق النار ليشمل كامل الأراضي اللبنانية”.

إلا أن هذه التصريحات لم تُتَرجَم ميدانيا، إذ تواصلت المواجهات خلال الليل.

– هجمات جديدة الثلاثاء –

وأعلن حزب الله في بيان أن مقاتليه استهدفوا بالصواريخ دبابة إسرائيلية فجر الثلاثاء في بلدة حداثا في جنوب لبنان، موضحا عبر تطبيق تلغرام أنهم كانوا يتصدون لمحاولة القوات الإسرائيليّة “التّقدم”. كذلك أفاد حزب الله بأنّ مقاتليه استهدفوا مساء الاثنين أربع دبابات وجنودا إسرائيليين.

أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء، أن دفاعاته الجوية اعترضت مقذوفين أطلقا من لبنان وعبرا الأجواء إلى شمال إسرائيل، من دون أن يشير إلى وقوع إصابات.

وأوردت “الوكالة الوطنية للإعلام” الرسمية اللبنانية أن غارات إسرائيلية طالت قرى المروانية وصديقين وياطر والمنصوري، مشيرة أيضا إلى “تفجير عنيف جدا” هز بلدة دبين.

وفي وقت سابق الاثنين، شنت إسرائيل بحسب الوكالة غارات على أكثر من 40 منطقة في جنوب لبنان. وألحقت ضربة إسرائيلية في محيط مستشفى في مدينة صور بجنوب لبنان، أضرارا بأحد مبانيه، وفق ما أعلنت مصادر لبنانية رسمية. كذلك أعلن حزب الله تنفيذ هجمات صاروخية استهدفت مواقع عسكرية في شمال إسرائيل.

وكتب السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون على منصة إكس مساء الاثنين، بعد مشاركته في اجتماع طارئ لمجلس الأمن دعت إليه فرنسا “إذا لم يتحقق الهدوء في شمال إسرائيل، فلن يتحقق الهدوء لحزب الله”.

– “لم يدم طويلا” –

واندلعت الحرب في الثاني من آذار/مارس بعد إطلاق حزب الله صواريخ على إسرائيل ردا على مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي في أولى الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران. وردّت الدولة العبرية بحملة واسعة من الغارات الجوية والاجتياح البري لمناطق في جنوب لبنان محاذية لحدودها الشمالية.

ورغم إعلان واشنطن التوصل الى وقف لإطلاق النار في لبنان في نيسان/أبريل، واصلت إسرائيل شنّ ضربات ونسف منازل ومبانٍ في جنوب لبنان، بينما يعلن حزب الله مرارا عن هجمات بمسيّرات وإطلاق صواريخ تستهدف القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان أو شمال الدولة العبرية.

وبلغ عدد القتلى في لبنان 3433 منذ بداية الحرب في 2 آذار/مارس، فيما نزح أكثر من مليون من مناطقهم بحسب السلطات. أما عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي فبلغ 27.

وشدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير لمجلس الأمن الدولي على “ضرورة” الإبقاء على وجود عسكري أممي في لبنان بعد انتهاء مهمة حفظ السلام الحالية (يونيفيل) في آخر 2026 “لتسهيل خفض التصعيد والحوار والارتباط والتنسيق، ولدعم القوات المسلّحة اللبنانية”.

لكنّ هذا الطرح قد يُجابَه بمعارضة من الولايات المتحدة وإسرائيل.

-“الخطوط الحمر”-

واعتبرت إيران أن إسرائيل تتجاوز بهذا التصعيد “الخطوط الحمر”، وهددت طهران بفتح “جبهات جديدة”، رغم الهدنة السارية منذ 8 نيسان/أبريل، في وقت تتعثر المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وكانت طهران شدّدت في وقت سابق الإثنين على أن وقف إطلاق النار في لبنان يبقى شرطا أساسيا لإبرام أي اتفاق ينهي الحرب.

وفي منشور على منصته، أكد ترامب أن “المحادثات مستمرة بوتيرة سريعة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

إلا أن تصريح ترامب جاء مناقضا لما ذكرته وكالة أنباء تسنيم الإيرانية من أن طهران علقت الحوار غير المباشر مع واشنطن احتجاجا على الهجوم الإسرائيلي ضد حليفها حزب الله في لبنان.

وتشهد المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب تعثّرا منذ أسابيع. واتهمت طهران الاثنين واشنطن بخرق وقف إطلاق النار، بعد ضربات أميركية على أراضيها استتبعت ردودا عسكرية إيرانية.

