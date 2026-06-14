مواجهات خلال تظاهرة ضمت الآلاف في جنيف عشية قمة مجموعة السبع في إيفيان الفرنسية

afp_tickers

7دقائق

شهدت تظاهرة شارك فيها الآلاف في شوارع جنيف السويسرية الأحد عشية انعقاد قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان الفرنسية القريبة وسط انتشار أمني مكثف، مواجهات بين محتجين وقوات الأمن، بعد أكثر من 20 عاما على أعمال شغب رافقت قمة مجموعة الثماني في 2003.

وتجمّع المتظاهرون في حديقة على ضفاف بحيرة ليمان حاملين لافتات كُتِبت عليها شعارات على غرار “لا لِقمّة السبع وكل التحالفات الإمبريالية!” و”أجهِضوا قمة السبع”. ثم انطلق المتظاهرون عبر شوارع المدينة التي انتشرت فيها القوى الأمنية والحواجز بكثافة حتى بدت وكأنها تستعدّ لغزو، فيما راحت المروحيات تحلّق في سمائها.

وردّد المتظاهرون هتافات تنوَّعَت مضامينها، إذ عبّر بعضها عن الدعم للفلسطينيين، وتمحور قسم آخر على العمل المناخي، وقضايا نسوية، ومناهضة الرأسمالية.

وقدّرت الشرطة عدد المشاركين في التظاهرة في بدايتها بنحو سبعة آلاف، لكنّ وكالة فرانس برس لاحظت أن العدد ارتفع بعد نحو ساعة إلى قرابة 15 ألفا.

وحصلت مواجهات بين الشرطة ومجموعات من المتظاهرين في محيط مقر الأمم المتحدة. وألقى المتظاهرون زجاجات وحجارة وقطع إسمنت ومفرقعات باتجاه قوات الأمن التي ردّت بإطلاق قنابل مسيلة للدموع.

كذلك هاجم المحتجون مبانيَ عدة، من بينها مقر شركة “برايس ووترهاوس كوبرز”، ومقر الاتحاد الدولي للاتصالات.

وقال السويسري ميشال (69 عاما) الذي كان يرفع العلم الفلسطيني لوكالة فرانس برس “أنا هنا لأنني غير راض عن اجتماع هذه المجموعة من رؤساء الدول هنا لاتخاذ قرارات تؤثر فينا جميعا”.

ودعا ائتلاف “لا لمجموعة السبع” الذي يضم نحو 200 جمعية ومنظمة ونقابة إلى “رد دولي” على السياسات التي تدعو إليها مجموعة السبع، وذلك عشية بدء قمتها السنوية الاثنين لمدة ثلاثة أيام.

– ملفات شديدة الحساسية –

وستكون قمة مجموعة السبع من أولى التجمعات الدولية الكبرى منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط مع شن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات أولى على إيران في 28 شباط/فبراير، ما أدى إلى تفاقم التوترات على جانبي الأطلسي وهز أركان الاقتصاد العالمي.

ويشارك فيها قادة بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، إلى جانب مسؤولين مدعوين من دول عدة أخرى من بينها البرازيل والهند.

من المقرر أن يصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يستضيف الحدث، إلى إيفيان مساء الأحد يليه قادة آخرون الاثنين، من بينهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويُتوقع أن يناقش القادة ملفات شديدة الحساسية من بينها إنهاء الحرب في إيران وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الشحن، في وقت قال ترامب “نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق”، لم يتضح فحواه بعد.

وسيصل معظم القادة إلى مطار جنيف، قبل التوجه إلى إيفيان.

وتخيّم على جنيف، الواقعة على بعد 40 كيلومترا فقط جنوب غرب مدينة إيفيان الفرنسية، أجواء من التوتر.

وتحرص السلطات على تجنب تكرار الفوضى العارمة التي شهدتها المدينة السويسرية عام 2003، عندما تسبب مثيرو الشغب المناهضون لمجموعة السبع بأضرار بملايين الدولارات.

ولا تزال أعمال العنف والنهب والمواجهات ماثلة في الأذهان، ما دفع متاجر ومحلات كبرى ومسارح ومباني جامعية، بعضها بعيد عن مسار الاحتجاج، إلى تغطية واجهاتها بألواح خشبية تحسبا لأي اضطرابات.

ونصبَ المستشفى الرئيسي خياما تحسبا لوصول أعداد كبيرة من المصابين.

واعلنت شرطة جنيف بعد ظهر الأحد إنها صادرت من المتظاهرين عددا من الأدوات “يمكن استخدامها كأسلحة”، من بينها سكاكين وفؤوس وعبوات غاز وألعاب نارية شديدة الانفجار.

وقالت لور (38 عاما) من ائتلاف “لا لمجموعة السبع” إن كثيرين نأوا بأنفسهم عن التظاهرة بسبب “الخوف الذي اوجدته السلطات”.

لكنها اكّدت أن “الأقاويل المضخَّمة التي تثير القلق” غير مطابقة للواقع. وأضافت “لدينا شاحنة ستنفخ الفقاعات للأطفال، ولدينا طبول”.

وفي مؤخر الموكب، حملت سيارة دمية عملاقة تمثّل دونالد ترامب، يتدفق من عينيها وفمها طلاء أحمر يجسّد الدم، وفي يده كأس يحوي مشروبا أسود كُتبت عليها كلمة “كوبا”.

– إجراءات أمنية مشددة –

وفيما بدا الابتهاج على غالبية المتظاهرين، لاحظت وكالة فرانس برس مجموعات عدة من المحتجين الذين ارتدوا ثيابا سوداء ووضعوا أقنعة، اقتحمت إحداها حاجزا كان يحمي مبنى يضم شققا فاخرة.

كما شاهد صحافيو فرانس برس إحراق سيارة من طراز تسلا، كُتبت عليها عبارة “كُلوا الأغنياء”.

وسمحت السلطات السويسرية بالتظاهرة حول مسار دائري طويل في الجانب الشمالي من المدينة، بعيدا من وسط المدينة ومتاجرها الفاخرة.

وبسبب شروط بالغة الشدة فرضتها السلطات الفرنسية، تخلّى ائتلاف “لا لمجموعة السبع” عن خططه لعقد قمة مضادة وتظاهرة الأحد في مدينة أنماس الفرنسية الحدودية.

ووجهت لور المشاركة في التظاهرة رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقولها “إنها فضيحة أن تُقمَع حرية الناس إلى هذا الحد في بلدكم”.

ونشرت سويسرا نحو أربعة آلاف جندي لدعم وحدات الشرطة، فيما أعلنت فرنسا أن قرابة 16 ألف عنصر من الشرطة والدرك والجنود ورجال الإطفاء وحرس الحدود يشاركون في الإجراءات الأمنية.

رجم-بور/غد-ب ح/ود